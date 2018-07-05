İnce'nin 81 il ziyaretinin perde arkasında ne var? CHP'de delege üstünlüğü kimde?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerde partisinden 8 puan fazla oy alan ve kurultay çağrısı yapmayacağını açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘onursal başkan ol’ teklifinde bulunan Muharrem İnce ile Genel Merkez arasında Kurultay hesapları yapılıyor. CHP MYK yarın Kılıçdaroğlu Başkanlığında toplanırken, Muharrem İnce, Erzurum’dan başlattığı teşekkür gezilerini 81 ilde sürdürecek. İnce’nin yurt gezisinin ‘ örgütün nabzını tutma’ ve ‘olağanüstü kurultay imzalarını kolaylıkla toplama’ gibi hesaplarla yapıldığının ifade edildiği kulislerde, Olağanüstü Kurultay’ın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Kulislerde, geçen yasa dönemi Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün ile Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın örgüt üzerinde imzaları sağlamlaştırma turları attığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’na sadık delegeler çözülür mü?

CHP’de Meclis’e kayıt yaptıran yeni milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içindeki olan biteni izlerken, mesafeli duruyor. Ancak, illerden, ilçelerden gelen bilgiler örgütlerin saflarını belirlemeye çalıştıklarını ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu’na bayrak açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na karşın 250 ilçe örgütünün Genel Merkez’e ‘yanınızdayız’ mesajı gönderdiği ifade ediliyor. CHP kulislerinde, örgütün olağanüstü kurultay beklentisi içine girdiği belirtilirken milletvekillerinin de bu rüzgârdan kendilerini alamayacakları ifade ediliyor.



CHP kulislerinde, önümüzdeki günlerde İzmir’den sonra, İstanbul gibi büyükşehirlerde de aynı beklentinin hakim olacağı ve Genel Başkan’a sadık delegelerin bu rüzgardan etkilenebileceği ve Genel Başkan’ın bazı hayal kırıklıkları yaşayabileceği de konuşuluyor. CHP'de delegenin çantada keklik olmadığını söyleyenlerin sayısı oldukça yüksek.

Kulislerde, İnce’nin yerel seçimlerden önce genel başkan koltuğuna oturmak istediği böylelikle yerel seçim aday listesini yapmak istediği de söyleniyor. CHP Grubu’nda ise İnce’nin Kılıçdaroğlu’na takındığı üsluba duyulan rahatsızlık kendini belli ediyor.