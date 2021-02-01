İncelenmek üzere İstanbul'a gönderilen dalağı kargoda kayboldu

Yalova'da özel bir hastanede dalak büyümesi teşhisi konulduktan sonra ameliyatla dalağı alınıp İstanbul'a incelenmesi üzerine gönderilen Ahmet Kıral'ın organı kargoda kayboldu.

Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Kıral’a, dalak büyümesi teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım’da ameliyat olan 55 yaşındaki hastanın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul’a patoloji servisine gönderildi. Ahmet Kıral ameliyattan iki gün sonra taburcu edilip, evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral’ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral’ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Standart kargo olarak gönderilmiş

Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde ‘standart kargo’ ibaresini gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle ‘standart kargo’ adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte Avukat Musap Nayman’a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Benim dalağım şimdi nerede?"

Ahmet Kral, standart kargo olarak gönderilen kargonun içerisinde bulunan dalağın zarar görüp çöpe atıldığını söyledi: Ameliyat olduktan sonra dalağımı, patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?

Dava açıldı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Kralın avukatı Musap Nayman, şunları söyledi: Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu olaydan dolayı müvekkilimde maddi ve manevi zarar meydana gelmiştir. Hastalığı bu nedenle tespit edilememiştir.

"Kargo şirketinin olaydan haberi yok"

Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. (DHA)