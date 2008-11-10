İnceleme bahane çipura şahane

TBMM Çevre Araştırma Komisyonu üyeleri turizmi tehdit eden balık çiftliklerini araştırmak üzere Muğla'da incelelerde bulundu. Komisyon Başkanı "Kirlilik olmadığı kanısı"na vardıklarını açıklarken vekillerin Ankara'ya dönerken kutu kutu hediye balık götürmesi dikkati çekti.



Çevre sorunlarının araştırılarak, sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri, Milas-Güllük ve Bodrum-Güvercinlik'teki balık çiftliklerinde incelemelerde bulundu. Uslu, inceleme sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezerek araştırmalar yaptığını söyledi.



En son İzmir, Aydın ve Muğla'da incelemelerde bulunduklarını belirten Uslu, “Muğla'da tüm kesimlerin katıldığı bir toplantı yaptık. Toplantıda bölgedeki balık çiftliklerinin kirlenmeye sebep olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı” dedi.



Bölgede daha çok katı atıkların yönetimi ve doğal varlıkların korunması üzerine çalışmalar yaptıklarını bildiren Uslu, son noktayı şöyle koydu:

“Son olarak balık çiftliklerini inceledik. İnceleme sonucunda çok fazla kirlilik olmadığı kanısı hakim oldu.



Önce ziyaret sonra kutu kutu hediye



Balık çiftliklerinde incelemelerde bulunan TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, Palm Beach Restoran'da balık ziyafeti çekmeyi de ihmal etmedi. Milletvekilleri, kendilerini taşıyan resmi plakalı otobüsün bagajına konulan 5´er kiloluk çiftlik çipurası ile dolu 25 koliyle İzmir'e hareket etti.



Çipura kolileri Kılıç Holding A.Ş.'nin görevlileri tarafından resmi otobüsün bagajına yerleştirildi.





