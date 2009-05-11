İncekum Belediye Başkanı Baysal taburcu edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçtiğimiz hafta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan İncekum Beldesi Belediye Başkanı Fahri Baysal, taburcu edildi.



Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesinde bir hafta tedavi gören Baysal, sağlık durumunun düzelmesi ve hayati tehlikeyi atlatması üzerine hastaneden ayrıldı. Baysal'ın bir süre de evinde dinleneceği ve görevine 15 güne kadar başlayacağı bildirildi.



Alanya'nın İncekum Beldesi Belediye Başkanı Fahri Baysal (46), bir hafta önce D-400 kara yolunda, otomobilinden indirilerek bıçaklı saldırıya uğramış, saldırı sonucunda yaralanmıştı. 11 yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Baysal, Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Baysal, geçtiğimiz çarşamba günü savcıya ifade vermişti.



Fahri Baysal'ı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih K, olayın ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

