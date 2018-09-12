İnce'den Varlık Fonu tepkisi: Bardağı taşıran son damla

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Varlık Fonu’nun yapısındaki değişikliklere tepki gösterdi ve “bardağı taşıran son damla” olarak niteledi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin yapısına ilişkin değişikliği içeren ve fonun yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başkanvekilliğine getirildi.

Sosyal medya hesabında bu konuyu değerlendiren Muharrem İnce, şunları yazdı:

“Kötü yönetim malesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor. Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonu'nun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır.

Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akılalmaz her şeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiçbir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir.

Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akılalmaz her şeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiçbir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir."