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Varlık Fonu'nun yeni başkanı Erdoğan

Varlık Fonu Başkanvekilliği görevine de Berat Albayrak atandı

12 Eylül 2018 10:13

Kamuya ait çok sayıda büyük şirketin devredildiği Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yeni başkanı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oldu. Fonun başkanvekilliğine de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.

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Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin yapısına ilişkin değişikliği içeren ve fonun yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başkanvekilliğine getirildi.

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Buna göre yeni yapıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut yer almadı. Fonun eski başkanı Himmet Karadağ, üyeleri Kerem Alkin ve Oral Erdoğan da yeni yapıda bulunmuyor.

Genel müdürlüğüne de Faik Sönmez'in getirildiği fonun üye listesi şöyle:

Berat Albayrak - Başkanvekili 

Salim Arda Ermut - Üye

Hüseyin Aydın - Üye

Rifat Hisarcıklıoğlu - Üye

Erişah Arıcan - Üye

Fuat Tosyalı - Üye

Zafer Sönmez - Üye

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