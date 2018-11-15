İnce'den "İBB başkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusuna, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" yanıtını verdi.

CHP’li siyasetçi Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol’un İzmir’de düzenlenen cenaze törenine katılan Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul'da aday olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi. Kimsenin kurtarıcı olmadığını söyleyen İnce, yerel seçimlerin demokrasi mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İnce, yerel seçimlerde başarı elde edilmesi halinde kaybettikleri yerlerin bir kısmını geri alınabileceğini söyledi.

"İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz"

Habertürk'te yer alan habere göre, "Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim."