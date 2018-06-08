İnce'den Erdoğan'a 'kıraathane' eleştirisi: Bedava kek verecekmiş, yani "sizi kekleyeceğim" diyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıraathane açma projesini eleştirerek, "Ben çocuklara iş diyorum, o bedava kek verecekmiş. Yani 'Sizi kekleyeceğim' diyor.? Bedava kek yemek istiyorsanız Erdoğan'a oy verin, fabrikada çalışıp ekmeğinizi kazanmak istiyorsanız bana oy verin" dedi.

İnce, "Şehir hastanelerinin müşterisi çok olacak' diyor. Lafa bak lafa. Hasta müşteri midir? Şirazeden çıktı bu ara. 'Bakanlar dışarıdan eleman olacak' diyor" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da konuşan İnce'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Bedave kek yemek isteyenler oyunu Erdoğan'a, fabrikada iş isteyenler oyunu bana versin.

- Türkiye daha toplu iğne bile yapamazken Atatürk Karabük'e fabrika planlıyor, 38'de de yapıyorlar. Bu ülkeyi 16 senedir yönetenler ise 'CHP çivi mi çaktı' diyor. O sattıklarını kim yaptı?

- Ben çocuklara iş diyorum, o bedava kek verecekmiş. Yani sizi kekleyeceğim diyor. İnanılır gibi değil. Kıraathane açacakmış, oturacakmışız, kekler, çaylar bedavaymış. İnternetten haberin yok mu senin? Wikipedia açılacak mı peki? Bedava kek yemek istiyorsanız Erdoğan'a oy verin, fabrikada çalışıp ekmeğinizi kazanmak istiyorsanız bana oy verin.

- 'Şehir hastanelerinin müşterisi çok olacak' diyor. Lafa bak lafa. Hasta müşteri midir? Şirazeden çıktı bu ara. "Bakanlar dışarıdan eleman olacak" diyor.

- Çocuklar bugün karne aldı. Ben de bir öğretmen olarak Erdoğan'a bir iki not vereyim. Ekonomi sıfır, tarım sıfır, Türkçe yüzde 100 sıfır. Çünkü Ce-Ha-Pe diyor. Ama 10 aldığı dersler de var. Mesela kandırılma 10, FETÖ'ye destek 10.

- Erdoğan, 'FETÖ bizim zamanımızda büyüdü' diyor. Ey Erdoğan, sizin zamanınızda büyüdüyse Bank Asya'ya 100 lira yatırandan vatandaştan ne istiyorsun? En büyük FETÖ'cü sensin, kendin söylüyorsun.

- Türkiye 81 milyon, 7 milyonun üzerinde orman köylüsü var. Nüfusun hemen hemen yüzde 10'u. Ama milli gelirden yüzde 1 pay bile alamıyorlar.