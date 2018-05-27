İnce'den Erdoğan'a: Bir daha 'CHP cami yıkıyor' derse onu perişan edeceğim

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'in Medenres ilçesinde düzenlediği mitingde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP cami yıktı’ iddiasına ilişkin olarak, “"AK Partili seçmenlere sesleniyorum. Siz bu üslubu beğeniyor musunuz? Camiler senin babanın tapulu malı mı? Bir daha ‘CHP cami yıkıyor’ derse onu perişan edeceğim” dedi.

İnce, Erdoğan'a tepki göstererek, "CHP cami yıktı' dediler. Burası siyaset meydanı. Siyaset meydanında cami konuşulmaz" ifadesini kullandı.

İnce, "Ben size üretim vadediyorum. Ben size gelecek vadediyorum. Neymiş ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Bakın otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun yazılımını yapan mı güçlüdür? İtalyan’dan Türkiye’de elbise diktiriyorlar. İtalyanlar markasını çakıyor üstüne biz üç beş kuruş kazanıyoruz, onlar parayı kazanıyor. Bir otomobilden 100 Euro para kazanıyoruz. Boşa çalışıyoruz. Çünkü markamız yok." açıklamasında bulundu.

"Türk gençlerini iyi yetiştireceğiz. Alman, İngiliz, Amerikan gençlerinden daha iyi yetiştireceğiz" diyen İnce, "Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz, devlet verecek parasını" açıklamsında bulundu.

İnce şöyle devam etti:

"Finlandiya’da en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 2 kat fark var, Türkiye’de 9 kat. Bu farkı indireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda o zamanki asgari ücreti alacak. Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 TL alacaksınız. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak."