İnce'den CHP'ye çağrı: Kriz komitesi kurulmalı

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara-Washington hattındaki kriz sonrası Türk Lirası’nın değer kaybıyla ilgili olarak partisine çağrıda bulundu. İnce, “Hemen bir 'Kriz Komitesi’ kurmalıdır” dedi.

İnce’nin sosyal medya hesabında paylaştığı mesajlar şöyle:

Ülkemizin getirildiği durum, sokulduğu girdap ortada. İktidar kulaklarını mühürlemiş, gerçekleri duymamakta ısrarlı. Yapılan samimi ikazları dinlemek yerine yanlışlarını sürdürmekte kararlı. Yaptıkları her açıklama ve aldıkları her kararla, ateşe benzin dökmeyi sürdürüyorlar.

En çok ihtiyacımız olan şey “ortak akıl”. Ancak, bırakın ortak aklı, ortada bir akıl da yok. Bilgisizlik, inat ve telaş içindeki iktidarın, kendisi farkında olmasa da, teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğu açık.

Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır.

Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir “Kriz Komitesi” kurmalıdır:

1- Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyetin sürüklendiği felaket karşısında eli kolu bağlı kalmayacağı gösterilmelidir. Karşımızdaki felaket birkaç eleştiriyle geçiştirilecek türden bir manzara değildir.

2- CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

3-Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.