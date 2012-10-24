CHP'li İnce: O gazı bakana Meclis'te tattıracağız

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP grubu olarak 29 Ekim Cuma günü Ankara'da Ulus 1.Meclis önünde yapılacak yürüyüşe katılacaklarını söyledi. İnce, milletvekillerine biber gazı sıkılması halinde kendisinin Meclis'te İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e bu gazı tattıracağını açıkladı. Bu arada yürüyüşe CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi.

hürriyet.com.tr'den yer alan Aysel Alp ve Umut Erdem'in haberine göre; İnce, "Çetin Soysal ile başladı, Musa Çam ile devam etti. Vekillerimize birkaz kez biber gazı sıkıldı, nezaketimizi bozmadık. Kazadır, dedik, sesimizi çıkarmadık. ama bu kez uyarıyorum. İçişleri Bakanı ardık haddini bilmeli. Grup olarak çok kararlıyız. Bir tek vekilimizin gözüne o gün gaz gelirse, o gazı bakana Meclis'te tattıracağız" dedi.

''Yani İçişleri Bakanı'na gaz mı sıkacaksınız?'' sorusuna İnce, "Evet aynen öyle yapacağız. Bakan polislere ona göre talimat versin, aman vekillerin gözüne gaz gelmesin, desin. Zavallı polislerin bir suçunun olmadığını biliyoruz. Bu işin sorumlusu direkt bakandır. Biz de ona bu gazı tattıracağız" yanıtını verdi.

''Bunu Meclis'te yapacaksınız ama nasıl olacak?'' sorusuna ise İnce, yöntemini ve zamanını söylemedi ama ''Yaptığımda göreceksiniz, kesin sıkacağız'' demekle yetindi.

CHP'den ilk gazı Ankara Milletvekili Çetin Soysal, Tekel eylemi sırasında yemişti. Son olarak da sendikalar yasasını protestoya katılan Musa Çam biber gazı yemiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

29 Ekim yürüyüşüne Kılıçdaroğlu da katılacak

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Ankara Valiliği’nin izin vermediği 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını açıkladı. Ankara Valiliği’nin kararında herhangi bir değişme olmadığını aktaran Tarhan, Kılıçdaroğlu’nun da katılma kararı aldığını belirtti. Tarhan, ayrıca CHP örgütlerinin de yürüyüşe katkı sağlayacağını ekledi.

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim’de sabah 08.30’da Anıtkabir Aslanlı Yol'da başlayacağı programına saat 09.45’de Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne giderek devam edecek. Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’ndeki resmi geçit töreninde bulunacak. CHP lideri, akşam da İstanbul’da Kadıköy Cumhuriyet Şöleni etkinliklerinde vatandaşlarla buluşacak.

Bu arada CHP PM üyeleri Umut Akdoğan, Gül Çiftçi, Sevnur Yıldırım, Onursal Adıgüzel ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Doğan, dün yaptıkları açıklamada Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak yürüyüşlerin yasaklanmasını eleştirdiler.

Valilik’in kararını eleştiren Akdoğan, yasak kararının kendileri için 'yok' hükmünde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra O’nu geri çağıran padişahın 'tutuklansın, tez kellesi vurulsun' buyruğunu nasıl dikkate almadıysa, biz de AKP’yi ve onun valilerinin yasakçı zihniyetini dikkate almıyoruz. Cumhuriyet milletin bayramıdır. Hiçbir güç Cumhuriyeti yasaklama cesareti gösteremez. Ne AKP, ne de valilerinin buna gücü yetmez. Cumhuriyet bürokrasi koridorlarında kurulmadı. Bu ülkenin dağlarında, ovalarında, meydanlarında kuruldu. Nerede kurulduysa orada kutlanır. Dün Ulusal Kurtuluş mücadelemizi ve Cumhuriyetin kuruluşunu engelleme çabasında olanlara bu ülkenin meydanlarında hangi cevabı verdiysek bu 29 Ekim’de de aynı cevabı vereceğiz. Cumhuriyet de, meydanlar da halkındır.”