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Politika

İNCE'DEN AK PARTİ'YE ''SÜLÜN OSMAN'' GÖNDERMESİ TBMM (A.A)

13 Ekim 2010 14:13

-İNCE'DEN AK PARTİ'YE ''SÜLÜN OSMAN'' GÖNDERMESİ TBMM (A.A) - 13.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''AK Parti sözcülerinin bakması gereken noktanın, Aysun Kayacı'nın sözleri değil, siyasetin Sülün Osmanları'' olduğunu ifade ederek, ''Sayın Mustafa Elitaş'ı, siyasetin Sülün Osmanlarından hesap sormaya davet ediyorum'' dedi. İnce, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın CHP'ye yönelik ''Sizin Aysun Kayacı'dan ne farkınız var'' yönündeki sözlerine yanıt verdi. ''Kendine demokrat olan, kendini demokrat zanneden AKP sözcülerinin, demokrasi ve millet iradesi konularında ahkam kesmeleri, kendilerini komik duruma düşürmektedir'' görüşünü savunan İnce, ''AK Parti sözcülerinin bakması gereken noktanın Aysun Kayacı'nın sözleri değil, siyasetin Sülün Osmanları''  olduğunu belirtti. İnce, Kayacı'nın vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiren, vergisini ödeyen bir yurttaş olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti: ''Buna karşın, maden ruhsatlarını kapatan, hayali ihracat yapan, vergisini ödemeyip vergi barışı kanunlarından yararlanan, dokunulmazlık zırhına sığınan, milletin varlıklarını, 80 yılda dişinden tırnağından artırarak inşa ettiği tesisleri yok pahasına satan ve buna rağmen borcunu arttıran AKP sözcülerinin sorgulaması gereken nokta, iktidarları döneminde yaptıkları bu işlemlerin demokratik olup olmadığıdır. Elitaş, Kayacı'ya değil, hemen yanı başında il başkanlarının siyasetin gücüyle maden ruhsatlarını nasıl kapattığına bakmalı ve bunun hesabını vermelidir. Sayın Elitaş'ı, siyasetin Sülün Osmanlarından hesap sormaya davet ediyorum.''

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