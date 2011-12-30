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Politika

İnce: "Zamma dair tek bir cümle kullanmadım'' TBMM (A.A)

30 Aralık 2011 15:12

-İnce: "Zamma dair tek bir cümle kullanmadım'' TBMM (A.A) - 30.12.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasına dair tek bir cümle kullanmadığını, bu konuda herhangi bir imada da bulunmadığını belirtti. İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Aralık Cuma günü, TBMM Genel Kurulunda, Meclisin uzun çalışma süresi ve milletvekillerinin insan üstü çalışma koşullarına ilişkin yaptığı bir konuşmanın, bazı basın yayın organlarınca, ''Milletvekilleri maaşlarına zam yapılması isteği'' olarak yansıtıldığını, bunun gerçeği olmadığını kaydetti. İnce, söz konusu konuşmada, milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasına dair tek bir cümle kullanmadığını, hatta böyle bir imada da bulunmadığını vurguladı.  Konuşmasının, milletvekillerinin insan üstü çalışma koşullarına itiraz etmelerine yönelik bir çağrı içerdiğini belirten İnce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  ''Meclisin, basın aracılığıyla oluşturulan algısında, milletvekillerinin sürekli olumsuz yönleriyle gündeme getirilmesinde, milletvekillerinin kendi haklarına dönük duyarsızlığının büyük payı olduğunu ortaya koyan bir konuşmadır. Genç milletvekillerinin, yeniden milletvekili seçilememesi durumunda yaşadıkları soruna ve emekli milletvekilleri arasındaki eşitsizlik sorununa dikkati çekmem de yine bu bağlamda olmuştur.  Konuşmamda, milletvekillerinin yaşadıkları sorunların bir bütün olarak Meclise getirilmesine, özellikle tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir çağrıda bulunduğum, konunun sadece maddi buyotuyla ele alınmaması gerektiğine ısrarlı vurgum görülecektir.'' İnce, TBMM tutanaklarında yer alan bütün sözlerinin arkasında olduğunu kaydetti.

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