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Politika

İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

26 Haziran 2018 00:01

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan\'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı\'nın Twitter\'daki resmi hesabından yapılan iki ayrı paylaşımda, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik ettiği duyuruldu.

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