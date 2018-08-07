İnce ve ekibi rotasını tüzük kurultayına çevirdi; Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu yöntemi mi hazırlanıyor?

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası tartışmalar yaşanan CHP'de genel merkez, muhaliflerin yeterli sayıda imza toplayamadığını belirterek olağanüstü kurultay talebine kapıları kapadı. Bunun üzerine Muharrem İnce ve ekibinin kısa bir süre sonra yeni bir hamle yaparak olağanüstü tüzük kurultayına doğru rota çizecekleri belirtildi.

Beşte bir yani 249 imzanın yeterli sayıldığı tüzük kurultayında esas hedefin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak olduğu kaydediliyor. Tüzük kurultayı için izlenecek yol ise şöyle:

Önce, tüzük kurultayı talebinde bulunularak, parti tüzüğünde bazı bazı maddelerin değiştirilmesi isteniyor. Bu aşamada, genel başkanın bazı yetkilerinin elinden alınmasına yönelik hamleler yapılabileceği belirtiliyor.

Tüzük değiştirilerek genel başkanın atama yetkisinin zayıflatılması ya da ön seçim uygulamasına dönülmesinin bir anlamda genel başkana güvensizlik oyuna dönüşebileceğine dikkat çekiliyor.

Kulislerde, böyle bir senaryonun AKP’nin genel başkanı olduğu dönemde 'il ve ilçe başkanlarının atanması' yetkisi elinden alınarak MYK’ya verilen Ahmet Davutoğlu’nun durumu ile benzerlik göstereceği ifade ediliyor.

Muhaliflerin, örgütün tepki gösterdiği tüzüğün değişmesi için imza toplamak konusunda muhaliflerin zorlanmayacağı kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.

İnce’den tüzük mesajı

24 Haziran’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’ye yakın çalışan muhalifler bugün kurultay kapısını kapatan CHP Genel Merkezi’ne karşı açıklamalarında tüzük kurultay çağrısı yaparak şu açıklamada bulunmuştu:

“Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkân tanıyacak tüzük kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek program kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır".

Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK üyelerine teşekkür edecek

Genel Merkez kanadında ise Kılıçdaroğlu, çarşamba günü yapacağı MYK toplantısında A takımına teşekkür edecek. Ardından bir gün sonra PM’den yeni MYK üyelerini açıklaması bekleniyor. Kulislerde, koltuklarından olan MYK üyelerinden İnce ve ekibine destek gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Mevcut CHP tüzüğünde Olağanüstü Kurultay düzenlemesi şöyle:

Madde-48

(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır.

(2) Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.

(3) Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, on beşinci günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekir. On beşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz.

(4) Olağanüstü kurultayın gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir.

(5) Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir.

(6) Olağanüstü kurultay, en az on beş (15) gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç kırk beş (45) gün içinde yapılır.