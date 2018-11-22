İnce tweet attı, TRT'nin telefonları kitlendi

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, TRT İstanbul Radyosu ile ilgili paylaştığı bir mesajın ardından telefonlar kitlendi.

İnce, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :)”

TRT’nin numarası aranınca AKP’nin de seçim şarkısı olarak kullandığı ‘Dombra’ şarkısı çalmaya başlıyor.

İnce'nin paylaştığı bu mesajın ardından TRT'nin telefonları kitlendi.