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İnce tweet attı, TRT'nin telefonları kitlendi

TRT, açılış müziği olarak 'Dombra'yı seçti...

22 Kasım 2018 16:50

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, TRT İstanbul Radyosu ile ilgili paylaştığı bir mesajın ardından telefonlar kitlendi.

İnce, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :)”

TRT’nin numarası aranınca AKP’nin de seçim şarkısı olarak kullandığı ‘Dombra’ şarkısı çalmaya başlıyor.

İnce'nin paylaştığı bu mesajın ardından TRT'nin telefonları kitlendi.

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