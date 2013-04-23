İnce: TSK içinde light komutanlar var

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ülkede iki tip paşa olduğunu ve 'light' olarak nitelediği NATO paşalarına selam söylediğini ifade etti.



CHP'li Muharrem İnce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’yla bağlantılı tartışma yaratacak sözler sarf etti.

İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında light komutanlar var" dedi.

İnce şöyle konuştu:

"Yalova'dan light komutanlara ve NATO paşalarına selam söylüyorum. Biliyorsunuz bizim iki tip paşamız var artık. Bir Türk ordusunun paşaları vardı, bir de NATO paşaları var. Ben NATO paşalarına selam söylüyorum. 23 Nisan'da milli irade tutukludur. 23 Nisan 1920'de kuruldu o Türkiye Büyük Millet Meclisi ama, milletin seçtiği milletvekilleri bugün Silivri'de tutukludur. Eksik milli irade, eksik demokrasi, tutuklu demokrasi vardır. Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasisi işte böyle bir şeydir."

'Danışıklı dövüş'

İnce'nin, geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ'ı makamında ziyareti sonrası yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

— Başbakan Erdoğan akil insanları protesto edenlere, '3-5 çapulcu' diyor. Önceden teröristlere '3-5 çapulcu' denirdi. Şimdi teröristlerle pazarlık yapanları protesto edenlere 'çapulcu' deniliyor. Bu, memleketin geldiği noktanın özetidir.

— Amerikan Dışişleri Bakanı, 'Başbakan, Gazze'ye gitmemeli' diyor. Bu bir danışıklı dövüş. Yani buradan bir kahraman üretmeye çalışacaklar. Yani büyük ihtimal Başbakan oraya gidecek. Sanki Amerika'yı dinlememiş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor.

— İsrail bizden özür dilemedi. Türkiye İsrail'den özür diledi. Daha önce söylediğim gibi buradaki konu şudur; Başbakan Danimarka'ya gittiğinde ilk işi, dedi ki 'Siyonizm konusunda yanlış anlaşıldım.' NATO tatbikatlarında İsrail'e vetomuz vardı, bunu kaldırdık. OECD üyeliği için vetomuz vardı, bunu kaldırdık. Mavi Marmara'daki baskının biz kasten yapıldığını iddia ediyorduk, Türkiye olarak şimdi onun operasyonel bir kaza olduğunu kabul ettik. Yani özür dileyen Türkiye'dir.

— O 'one minute' hikâyesinde olduğu gibi, şimdi de Amerikan Dışişleri Bakanı Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek isterken İsrail üzerinden, İran'a bir takım yaptırımlar uygulanmak istenirken, yeni bir kahraman üretmeye çalışıyorlar. 'Bak helal olsun Tayyip Erdoğan'a. Amerika Dışişleri Bakanı'nı bile dinlemedi, Gazze'ye gitti' diye. Onda o kadar yürek yok. Bu büyük bir ihtimalle danışıklı dövüştür. Bu İran'ı hizaya getirmek için yeni bir kahramanın üretilmesidir. Milletimizin bunlara dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum.