İnce: Sürpriz olursa kimse şaşırmasın, ilk turda işi bitirmemiz mümkün

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin olarak "Çok büyük sürpriz olursa kimse şaşırmasın" dedi. İnce Anadolu'da vatandaşın tepkisinin iyi olduğunu söyleyerek "İlk turda işi bitirmemiz mümkün" diye konuştu.

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, medyaya tepki göstererek, "Medya bize uzak duruyor. Mitinglerimiz yayınlanmıyor, etkinliklerimiz gösterilmiyor, projelerimizden söz edilmiyor" dedi

Altaylı'nın "Gördünüz mü papaz kozunun önemini" başlığıyla (18 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Muharrem İnce çok mu yalnız?” diye sordum dün, İnce’nin ekibine destek veren bir CHP’liden aldığım bilgiye dayanarak.

Okurlardan çok sayıda mesaj geldi, “Bize de öyle geliyor” diyen.

Ama önemli olan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ne düşündüğüydü tabii, bize nasıl geldiği değil.

Dün sabah erken saatlerde aradı.

“Fatih Bey, merak etmeyin yalnız değiliz” diyerek.

Biraz konuştuk.

“Size bunu söyleyen hangi arkadaşımız bilmiyorum ama kendimizi hiç yalnız hissetmiyoruz. Tam aksine, gittiğimiz her ilde partili arkadaşlarımızdan büyük destek görüyoruz. Hazırlıklarımızda yardım ediyorlar, her işe koşturuyorlar, organizasyonlarda her zaman yanımızda oluyorlar. Açık söylemek gerekirse eksiklik yok, fazlalık var. Bazen beklediğimizden daha fazla destek görüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de sürekli temas halinde olduklarının altını çizdi İnce, “Ankara’ya her gittiğimde mutlaka Kemal Bey’le bir araya geliyoruz. Ben ona çalışmalarımız hakkında bilgi veriyorum. O da bizim ihtiyaçlarımızla ilgileniyor. Partiden yana hiçbir sorun yok, ama başka sorunlarımız var” deyince lafın nereye geleceğini anladım.

“Fatih Beyciğim, ne partinin, ne de vatandaşın ilgisiyle bir sıkıntımız yok. Açık söyleyeyim vatandaş, beklediğimizden daha ilgili. Bizi yalnız bırakmıyorlar, ama ne yazık ki medyamız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Medya bize uzak duruyor. Mitinglerimiz yayınlanmıyor, etkinliklerimiz gösterilmiyor, projelerimizden söz edilmiyor. Bizi asıl yalnız bırakan sizlersiniz” dedi.

Ben minik bir itirazda bulundum:

“Muharrem Bey haklısınız ama siz yine yer bulabiliyorsunuz. Diğer 4 aday medyada hiç yer bulamıyor. Siz nispeten daha şanslısınız”dedim.

“Biliyorum biliyorum. Onun da farkındayım. Müthiş bir adaletsizlik var, ama emin olun bu adaletsizlik vatandaşın gözünden kaçmıyor. Medyanın durumunu da anlıyoruz ama biraz daha adil olmalarını bekliyoruz” dedi.

Çok iddialı ve dolu bir “Seçim Bildirgesi” hazırlamakta olduklarını anladım sözlerinden.

Gece geç saatlere kadar, yolda, otobüste, uçakta hep bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ekibiyle beraber.

Yine anlattıklarından “ekonomi üzerine yoğunlaştıklarını” sezinledim. Büyük bir kriz içinde olduğumuzu ve bundan ancak kendilerinin çıkarabileceğini anlatacaklar.

Bir diğer vurguları ise Türkiye’de yeniden güçler ayrılığı prensibinin tesis edilmesine ve adalete olacak zannediyorum.

Gençler için çok özel projeler açıklayacaklar.

Avrupa Birliği büyükelçileriyle de bir toplantı yapmayı planlıyor.

Muharrem İnce çok moralli ve çok umutlu.

“Anketler çok farklı sonuçlar veriyor. Kimi ‘2. tura kalmaz’, kimi ise ‘İkinci turda İnce’nin şansı yok’ diyor. Birkaçı ise ikinci turda sizi daha şanslı görüyor. Siz ne görüyorsunuz?” diye soruyorum.

“Fatih Bey, açık söylemek gerekirse Tayyip Bey ile benim 2. tura kalacağımızı ve kozlarımızı 2. turda paylaşacağımızı düşünüyordum başlangıçta. Ancak Anadolu’yu gezdikçe müthiş bir hava sezinliyorum. CHP’nin yanından bile geçmez diye düşündüğümüz vatandaşlarımızla kucaklaşıyorum, dinliyorum. Muazzam bir ilgi var, teveccüh var. Çok büyük bir sürpriz olursa kimse şaşırmasın. İlk turda işi bitirmemiz bile mümkün. Öyle bir hava yakaladığımızı görüyorum. Millet benim içlerinden biri olduğumu görüyor. Bu sandığa da yansıyacak, göreceksiniz.”