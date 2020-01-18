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İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar hisseder

18 Ocak 2020 20:14

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından Süleyman Demirel'in eleştirildiği bir karikatürü paylaşırken, "Şimdi böyle bir karikatürü çizenin, yayınlayanın ne darbeciliği kalır, ne teröristliği" dedi.

Muharrem İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle Demirel'e, Özal'a ne haksızlık etmişiz. Şimdi böyle bir karikatürü çizenin, yayınlayanın ne darbeciliği kalır, ne teröristliği. Mahkemelerde sürünür, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar hisseder."

İnce'nin paylaşımı şöyle:

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