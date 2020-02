İnce: Senin derdin Kuran-ı Kerim, sure, ayet olsaydı; 'bakara-makara' diyeni tutar kulağından atardın!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde'yi ziyaret etmesine rağmen 15 Temmuz'da şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediği eleştirisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yanıt verdi. Eski Bakan Egemen Bağış'ın internete düşen ses kayıtlarında, "Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" dediğini hatırlatan İnce, "Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuran, Fatiha, ayet, sure olsaydı, bakara-makara diyeni tutar kulağından atardın" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden İnce'nin Çorlu'da yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı diyorum, hak-hukuk-adalet diyorum; o da geliyor meydanlara çay-kek-oralet.

-Dün, Adana'da Ömer Halisdemir'in mezarına gidip fatiha okuyamaz diyor. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de fatiha. Senin derdin Kuran, fatiha, ayet, sura olsaydı, bakara-makara diyeni tutar kulağından atardın.

-Moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Bak kaldı 3-5 gün. Gel 81 milyon bizi izlesin. İstediğin kanalda, istediğin saatte, istediğin gazetecilerle. Gel benimle ekonomi tartış!

"Kime kardeşim dediyse bugün Erdoğan'ın yanında değil"

-Bana bu enerjiyi nereden buluyorsun diyorlar. İşte vitaminim (Cebinden çıkardığı kağıdı okuyarak):

Cumhurbaşkanım, ben Deniz Acar. 3. sınıfta okuyorum. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını, seçim kampanyanıza destek olmak istedim. Savaşlar olmasın, insanlar mutsuz olmasın, yüzler hep gülsün.

-Cumhurbaşkanı olduğumda bu notu da, gram altını da Çankaya Köşkü'nün müzesine koyacağım.

-Kime kardeşim dediyse bugün Erdoğan'ın yanında değil. Rizeliyim diyor, ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor. O artık milete tepeden bakan bir adam.

"Hakkını ve haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım"

-Ben halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Hakkını bilen bir cumhurbaşkanı, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.

-Her şeyi biliyor, doktor, jinekolog, mühendis... Her şeyi biliyor ama diploma yok ortada!

-Söz veriyorum. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, 100 gün içinde kimsenin telefonu dinlenmeyecek.

"Suriyelilere 40 milyar dolar lira harcadılar; ben harcamayacağım, milletime vereceğim"

-Bir sürü ekonomik vaatte bulundun. Parayı nereden bulacaksın diye sormak sizin hakkınız. 186 kere Kamu İhale Kanunu'nu değiştirdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Çaldılar. Ben çalmayacağım. Suriyelilere 40 milyar dolar lira harcadılar. Ben harcamayacağım, milletime vereceğim. Çünkü Suriyeliler barış içinde memleketine dönecek.

-Bir milletvekili adayı var. Marifetlerini duydunuz mu? Göçmenler ezik olur diyor. Sen kimsin? Densiz. Selanik'ten Kosova'dan gelenlerin ataları turistik seyahat için mi gitmişti? Osmanlı oraya cengaverlerini gönderdi. Topraklar kaybedilince gelmek zorunda kaldı. Sen kimsin? Haddini bileceksin. Türkiye'yi kuran Selanikli sen kimsin?