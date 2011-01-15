-İNCE: ONUN ADI ARTIK 'ERTUĞRUL GÜNAYDIN' MUĞLA (A.A) - 15.01.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "ucube" tartışmasının ortasında kalan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı eleştirerek, "Ertuğrul Günay'a artık 'Ertuğrul Günaydın' diyeceğim" dedi. Muharrem İnce, Muğla'nın Milas ilçesinde partilileriyle bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, daha önce CHP'de görev yaptığını hatırlattı. O dönemde Bakan Günay'ı destekleyen 3 il başkanından birinin kendisi olduğunu belirten İnce, "Son düştüğü durumu gördükçe keşke CHP'de siyaset yapsaydı da bende onu destekleyen bir milletvekili olmasaydım. 70 milyonun önünde bu rezillik yaşanmasaydı. Başbakan onu bu hale koymasaydı. Ben ona bu saatten sonra Ertuğrul Günay değil, 'Ertuğrul Günaydın' diyeceğim. AKP'yi 8 yıldır demokrat gibi göstermek isteyenlere, beyni plastikten yapılmış köşe yazarlarına şimdi seslenmek istiyorum;, gerçekleri gördünüz mü?" diye konuştu. 12 Eylül'de yapılan halk oylamasının ardından hükümetin sözünde durmadığını öne süren İnce, 12 Eylül'ün hesabının sorulmadığını söyledi. İnce,"12 Eylül'den hesap soracağız' dediler. Sordular mı? Kenan Evren'e zam yaptılar. Şehit ailelerine pozitif ayrımcılık, çocuklara yaşlılara engellilere pozitif ayrımcılık gelecekti, yaptılar mı? Biz dedik vatandaşlara. Bu Anayasa'nın iki ana maddesi var. Birisi Anayasa Mahkemesi, diğeri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. İşte HSYK bitti. Sırada Anayasa Mahkemesi var"dedi. CHP Grup Başkanvekili İnce, daha sonra CHP Muğla Milletvekilleri Gürol Ergin, Ali Arslan ve Fevzi Topuz ile birlikte Marmaris'e geçti. Burada bir otelde düzenlenen panele katılan İnce, konuşma yaptı. Konuşmasında TÜİK'in açıkladığı rakamların yanlış olduğunu savunan İnce, "Bu kurumun söylediklerinin birer kuyruklu yalan olduğu ortada"iddiasında bulundu. İnce, "Bu ülkede 2003 yılında 100 lira harcanabilir geliriniz varsa, bunun 7,5 lirası borçtu. 2009'da 41 liraya çıktı, 2010'un ilk 9 ayında 44 liraya çıktı. Yani harcanabilir gelirinizin yaklaşık yarısı borç. Vatandaş gibi devlette borçlu. Türkiye'nin 2002'de 221 milyar dolar borcu vardı şimdi ise 509 milyar dolar borcu olmuş"diye konuştu. ÖSYM'yi de eleştiren İnce, şunları kaydetti: "Milletvekillerinden tayin, rapor gibi bir çok şey isterler. Ancak bir milletvekiline 'Benim çocuğumu İTÜ'ye Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sok' diye bir istek gelmez. Çünkü bu ülkenin insanları ÖSYM'nin işini doğru yaptığına inanır. Son yıllarda ÖSYM, teslim olan, başkalaştırılan, diz çöktürülen başka bir kurumdur. Bu günden sonra ÖSYM'nin yapacağı hiçbir sınav geçerli ve güvenilir değildir."