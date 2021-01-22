CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan ve Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Siyaset biter, Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez" diyerek iddiaları yalanladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, parti yönetimini eleştirdiği kamuoyuna yansımıştı. Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığına dair açıklamada bulundu.

CNN Türk'te konuşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi," Milli konularda düzgün duruş gösteremeyen TBMM'deki bütün bildirilere imza atamayanlarla yan yana yürünmesini istemiyorum. Mesajlarımı söyleyeyim ben; Partide birlik sağlansın istiyoruz. Sayın İnce partiden bütün ötekileştirilenler, partiden bütün insanları toplansın iktidara öyle yürüyelim diyoruz. Birinci mesaj bu. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum. Üçüncüsü birinci parti olmaya çabalayalım. CHP güçlü olduğu zaman cumhuriyetin değerleri de güçlüdür. Dördüncüsü de kurucu değerlerden taviz vermeyelim. Bu gücünüzle orantılı bir şey. Diğer partiler farklı şeyler istiyorlar, özellikle HDP'nin bazı istekleri var. bunlar da kurucu değerlerden taviz vermeyi gerektireceği için bize uymuyor.10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz"

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"Bizim itirazlarımız daha öncesine dayanıyor. Sayın İnce ile 2 aydır görüşüyoruz. Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok" diyen Çelebi, sözlerine "Vefa önemlidir. Benim anlayışıma göre vefanın küçüğü insana büyüğü vatana, millete, Atatürk'e karşıdır. Bu parti Silivri'de bana sahip çıktı. Ben de şimdi partime sahip çıkıyorum. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok. Partide birlik sağlanmasından yanayız bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz" diye devam etti.