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Kültür-Sanat

'İnce Memed' İbranice'ye çevrildi

Yaşar Kemal'in ünlü romanı İnce Memed, İbranice'ye çevrilerek İsrail'de yayımlandı.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Yaşar Kemal'in ünlü romanı İnce Memed, İbranice'ye çevrilerek İsrail'de yayımlandı. Çevirisini Galia ve Ceni Vurgen kardeşlerin yaptığı kitabın piyasaya çıkması üzerine, ünlü Haaretz gazetesi, tanınmış yazarlarından Zvi Bar'el imzasıyla bir tanıtım yazısı yayımladı.


Zvi Bar'el, "İnce Memed'in Türkiye'siyle, modern Türkiye arasında benzerlik aramanın biraz aşırı olacağını" belirterek, "Bu kitap, İstanbul'un parlak sokaklarında gezen veya Antalya yöresinde tatil yapanların göremeyecekleri bir Türkiye'nin gizli kalmış sayfasıdır" dedi.


Zvi Bar'el, kitabın kendisine Konya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında, bir halı tüccarı ile konuşmasını hatırlattığını aktardı. Mevlana'nın türbesinin yakınında mağazası bulunan halı tüccarının kendisine, "Her halının bir hikayesi vardır. Her modelin bir tarihi vardır. Halının sana anlattıklarını bilmezsen, halının kalitesini anlaman mümkün değildir" dediğini ifade etti.


Bar'el, kitapta anlatılanların, içlerinde bugünün Türkiye'sinde büyük sanayi gruplarını yöneten ailelerin de yer aldığı dönemin ağalık düzeni ile köle gibi çalıştırılan köylülerin dünyasının, "aynen halınınkine benzer" bir hikayesi olduğunu vurguladı.

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