İnce, korumaların sahneden attığı vatandaştan özür diledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Çiğli'de korumaların sahneden attığı İzmir Bayraklı ilçesinde yaşayan İsmail Kalkan'ı arayarak özür diledi.

İnce telefonla aradığı İsmail Kalkan'a "Ne var ne yok iyi misin; koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Ben onlar adına özür diliyorum" dedi.

İnce, vatandaşın "Gerek yok. Ben özür dilerim" demesi üzerine "Kusura bakma olur mu? Hadi bütün aileye selam söyle. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin ama oldu bir kere. Görüşmek üzere" diyerek telefonu kapattı.