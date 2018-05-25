İnce ile poz veren 'SoloTürk' ekibine ceza verildiği iddia edilmişti; TSK: Gösteriler yıllık planlanır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ekibiyle tokalaştıkları için SoloTürk' pilotlarının uçuşlarının iptal ediliği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Gösterilerin yıllık planlandığı belirtilen açıklamada, değişikliklerin 12 Mayıs'tan itibaren yapıldığı belirtildi. Gösterilerin planlandığı şekilde icra edilmeye devam edileceği kaydedildi.

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TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

"1 - SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.

2 - Planlamalarda yapılan değişiklikler SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

3 - Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."