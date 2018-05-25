İnce ile poz veren 'SoloTürk' ekibine gösteri cezası!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Alaattin Duran'ın görevden alındı. Bu gelişme sonrasında İnce ve ekibinin tokalaştığı 'SoloTürk' pilotlarının yapacağı diğer gösteri uçuşlarının iptal edildiği de ortaya çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , Muharrem İnce ve ekibinin tokalaştığı 'SoloTürk ' ekibinde yer alan pilotların uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.



İnce 'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyareti sonrası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Rektörlük tarafından görevden alındı.

Yarkadaş'ın Twitter'dan şunları yazdı:

"AKP, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Duran'ı değil, 19 Mayıs günü İnce'yle birlikte Samsun Havalimanı'nda gösteri uçuşundan dönerken karşılaştığımız Türk Yıldızları'nı da cezalandırdı. Pilotların yapacağı diğer gösteri uçuşları da iptal edildi. İşte bunun adı korkudur."