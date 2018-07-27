"İnce ile Kılıçdaroğlu arasında bir hadise var, en iyisi pazartesiyi beklemek"

Sabah yazarı Yavuz Donat CHP'deki kurultay tartışmalarını değerlendirdiği yazısında Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir "hadise" olduğunu söyledi. "En iyisi pazartesiyi beklemek" diyen Donat, "Bakalım bu hadisenin sonu nereye varacak?" diye sordu.

CHP'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerde alınan sonuçların ardından partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında "liderlik" krizi yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu karşıtları ve İnce taraftarları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı.

Donat "Bir hadise var" başlığıyla yayımlanan yazısında kurultay hakkında şunları kaydetti:

Server Yesâri Bey'in Hisar Buselik şarkısı:

"Bir hadise var can ile canan arasında."

CHP'nin görüntüsü tam da bu şarkı gibi.

Bir hadise var, olağanüstü kurultay istemeyen 59 il başkanı ile "Olağanüstü Kurultay isteyen il başkanları" arasında.

Bir hadise var, olağanüstü kurultay için imza veren delegeler ile "İmza vermeyendelegeler" arasında.

Bir hadise var, Kemal Kılıçdaroğlu ile "Muharrem İnce arasında." Bakalım bu hadiseninsonu nereye varacak?

En iyisi pazartesiyi beklemek.