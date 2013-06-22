Gezi Parkı olayları üzerinden hükümeti eleştiren CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "İktidar aklını başına toplamalı. Başbakan bu tavırlarından vazgeçmeli" diye konuştu.



Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir anaokulunun yılsonu gösterisine katılan İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "duran adam" eylemleriyle ilgili açıklamalarını eleştiren İnce, "Bu ülkede bir duran adamlar var, bir vuran adamlar var, bir de götüren adamlar var. Vuran adamlarla götüren adamlar beraber, ortak. Koalisyon kurmuşlar bunlar. Bülent Arınç diyor ki; 'Ya 8 saat bunlar nasıl duracak. Bunlarda boyun fıtığı, bel fıtığı yok mudur? Herhalde yok' diyor. Bir insan boyun, bel fıtığı olabilir yeter ki bir insan beyin fıtığı olmasın. '8 saat çok, 8 dakika dursunlar' diyor. 11 yıl durdunuz, millet size 11 yıldır katlandı da sen 8 saat mi katlanamıyorsun?" diye konuştu.

Gazi Parkı odaklı gelişmeleri değerlendiren İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye'de insanlar, gençler, zekalarını, mizahın gücünü konuşturuyorlar ve gençlerin deyimiyle konuşayım; 'ti'ye' alıyorlar iktidarı. Yani Türkiye'de hiçbir iktidar sokaklarda hiç bu kadar küçümsenmemiştir. Bu kadar kaba güce rağmen, gaza, TOMA'ya, copa rağmen bu ülkenin insanları direniyor.

Bütün vilayetlerinde direniyor, Yalova'sında, İstanbul'unda, İzmir'inde, Antep'inde, Mersin'inde direniyor. İktidar aklını başına toplamalı. Başbakan bu tavırlarından vazgeçmeli. Başbakan tek adamlığını bir kez daha düşünmeli. AKP içindeki milletvekillerine sesleniyorum; Kapı kulu olmayın, özgür iradeli milletvekili olun."