İnce: Erdoğan'a gerekli cevabı Cumhuriyet Meydanı'nda vereceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki iftar programında köylüler ve aile üyeleriyle bir araya geldi. Burada köylüleriyle sohbet eden İnce bir süre sonra orucunu açtı.

Muharrem İnce, yarın 90'ncı mitingi yapacağını, 'uzun ince' bir yolculuğun uzun kısmının bittiğini, yolculuğun 'ince' kısmında bulunduklarını belirtti.

“Ben iftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmem”

İnce, yakınlarının da katıldığı iftarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yalova'da miting yaptığına işaret ederek, "Bugün Yalova'da benim hakkımda atıp tutmuş ama ben iftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Cumhuriyet Meydanı'nda gereken cevabı alacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye'nin yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan Yalova mitinginde İnce’ye yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

Kardeşlerim Yalova’nın bir milletvekili var. Şu anda cumhurbaşkanı adayı. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Partisinde grup başkanvekilliği yaptı. Genel başkan adayı da oldu. Peki bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı bir şey var mı? Şehrimize tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Şehrimizdeki eserlerin altında kimin imzası var. Benim var, AK Parti’nin var. Ama hakkını yemeyelim. Bu milletvekilinin Yalova’ya hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka şeyler var. Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. Terör örgütünün arkasında olan malum partinin genel başkanını ziyaret ediyor. Benim milli inançlı Yalova’lı kardeşim böyle birisini kesinlikle desteklemez. Bırakınız çıksın diyor. Ya sizin zaten millilik diye bir derdiniz yok. Bay Kemal Hakkari’de bir tane Türk Bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Bu kişi 6-8 Ekim’de Diyarbakır’da dökülün sokaklara demek suretiyle 53 kardeşimizin ölmesinden sorumlu değil mi? Ya bunlar katillerle beraber, teröristlerle beraber.



15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler be. Et dağıtıyor. Arabayla üzerinden geçip geldiler. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin başını çektiği kesim. Cumhurbaşkanı adayı oldu o zaman serbest bırakın. Böyle bir adalet olur mu? Zaten şu seçimi bir atlatalım aday olma şartları arasına tutuklu olmayı da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı ya?

Bir Yolava’lının böyle bir kişinin yanında ne işi olabilir. Geçen Diyarbakır’a gitti. Kendisini karşılayanların tamamına yakını Edirne’deki adamın taraftadı. Israrla bu kişiyi cezaevinden çıkartmaya çalışıyor. FETÖ’yü bitirdik mi? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine girdik.