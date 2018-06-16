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 İNCE: ERDOĞAN, TÜRKİYE İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN SANA BİLE GELDİM" - 1

  Haber-Kamera: Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'

16 Haziran 2018 19:03

 

Haber-Kamera: Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, \"Şimdi gelmiş diyor ki \'Demirtaş\'a gitti\'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş\'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim\" dedi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Üsküdar\'da miting yaptı. İnce, \"Bana diyorki Demirtaş\'la görüştü diyor. Anlatayım size. 4 Mayıs\'ta aday oldum. Önce gittim Akşener\'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu\'na gittim. Ona başarılar diledim. Sonra Demirtaş\'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan\'a gittim. Saklım gizlim yok. Milletin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın. Toplum barışsın, uzlaşsın. Sonra gittim 4 adayın hesabına 5\'er yüz lira yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşmak. Şimdi gelmiş diyor ki \'Demirtaş\'a gitti\'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş\'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
-İnce\'nin konuşması
-Detaylar

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