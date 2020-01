İnce: Erdoğan dut yemiş bülbül gibi susmasın

Seçim bölgesi Yalova'da partisinin İl Başkanı Özcan Özel ve partililerle birlikte Gazipaşa Caddesi'nde gezen Muharrem İnce, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı görüşmeleri hakkında konuşan İnce, “İki ortak gün ışığına çıktı. Recep Öcalan ile Abdullah Erdoğan. Abdullah Erdoğan'ın konuşmalarını dün bir gazetede okudum, vahim. Meydan okuyor. ‘Ben 50 bin kişiyle savaşırım' diyor. ‘Eskisi gibi olmaz' diyor. ‘AK Parti'yi ben ayakta tutuyorum' diyor. ‘Onları biz iktidar yaptık' diyor. ‘Başkanlıkta destekleriz' diyor. Vahim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gündemle ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum. Ortakların biri konuştu. Şimdi öbür ortağı merak ediyorum. Sürekli her konuda bir beyanatı var. Yani ekmeğin rengini, Hürrem giysisini, İsmet Paşa'nın bıyıklarını, çocuk sayısını, doğum yöntemini, her şeyi konuştu. Memleketin geleceğini konuşsun bu başbakan. Dut yemiş bülbül gibi susmasın, konuşsun. Ortağı konuştu. Bu başbakan ne diyecek? Vahim iddialar var ortada. Yani her şeye konuşan, her şeye maydanoz olan bir başbakan, memleketin bunca önemli sorununda neden sus pus? Onu açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.

'AKP'ye geçen belediye başkanına yanıt'

Ankara'da düzenlenen törende Başbakan Erdoğan'ın rozet takmasıyla AK Parti'ye geçen ve kendisi hakkında konuşan Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'ın açıklamalarına da yanıt veren CHP'li İnce, “Basından gördüğüm kadarıyla Yalova Belediye Başkanı Sayın Yakup Koçal, ‘İstanbul adaylığını bıraksın gelsin Yalova'da aday olsun' demiş herhalde. Ben Yakup Koçal'a cevap vermeyeceğim. Arkadaşlarım gerekli cevabı verirler. Ama sadece şunu söyleyeyim. Siyaset hırs ve kıskançlık üzerine olmaz. Ben, bir Yalovalı'nın adı geçse İstanbul Belediye Başkanlığı için çok sevinirim, mutlu olurum, gururlanırım. Hatta şöyle düşünürüm; ‘Yalova'ya faydası olur' derim. ‘Yalova'ya imkanları aktarır' derim. Ben böyle bakarım olaya. Yakup Bey de demek ki böyle bakmıyor" şeklinde konuştu.

'O artık Yakup'

Başkan Koçal ile aynı kategoride olmadıklarını söyleyen İnce, “O artık Ak Yakup. Öyle demişti ona eski Bakan Yaşar Okuyan. Ben cevap vermeyeceğim Yakup Koçal'a. Ama illa çok istiyorsa, ben 3 dönemdir Yalova milletvekiliyim. Ben Yalova'dan milletvekili adayı olurum ama Yalova'ya belediye başkan adayı olmam. Yakış almaz, şık olmaz. Benim aslan gibi arkadaşlarım var. Onlar Yakup Koçal'ı yenerler merak etmesin. Ne Muharrem İnce'ler var bu partide" diye konuştu.

'Muhtarlık yarışı yapsın'

İnce, Yakup Koçal'ın da asla İstanbul'dan aday olmayacağını belirterek, “Bir şansı daha var Yakup'un. Hüseyin İnce (kardeşi Elmalık Köyü Muhtarı) illa bir ‘İnce' ile yarışacaksa Elmalık Köyü'ne gitsinler, Hüseyin İnce ile muhtarlık yarışı yapsınlar. Ben eminim ki Hüseyin onu ikiye katlayacaktır. Siyaset inişli çıkışlı bir iştir. Tepeye, zirveye de çıkabilirsiniz, dibe de düşebilirsiniz. Siyaset o anda nerede olduğunuzun konumuyla ilgilidir. Bugün partinin grup başkanvekili olabilirsiniz yarın mahalle delegesi bile olamayabilirsiniz. Bu siyasetin doğasında var. Beni yarışa çağırmaması lazım. Bir, kendisinin aday olup olmayacağı şüpheli. Bakalım AKP yapacak mı? Onun aday olup olmama gibi bir riski var. İki, o adaylık müracaatında bulunabilir ancak ben ise aday belirlenen yerde olacağım, MYK'da olacağım. İkimizin yarışması şık olmaz yani" dedi.