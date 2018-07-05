İnce: En doğrusu MYK'nın olağanüstü kurultay çağrısı yapması; kırmadan dökmeden toparlarız

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimelrinde CHP'nin aday gösterdiği Muharrem İnce, en doğru adımın bugün (5 Temmuz 2018) toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) kurultay çağrısı yapılması olduğunu söyledi. İnce, “Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Hiç kırmadan dökmeden toparlarız. Hiçbir sıkıntı olmaz ama öbür türlüsünü örgüt yapacaktır" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiği “olağanüstü kurultay , onursal genel başkanlık ve grup başkanlığı” teklifine açıklık getirdi, hem Kılıçdaroğlu’ndan hem de parti yönetiminden gelen tepkilere karşılık verdi. “Derdim bir polemik değil, koltuk değil, Türkiye" diyen İnce, "Derdim bir pazarlık değil. Benim yaptığım teklifin Türkiye’ye bir umut olacağını, yoksa yerel seçimlerde kaybedeceğimizi söyledim. Bu görüşümün arkasındayım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplamaması durumundaki B Planı ile ilgili olarak da İnce, “Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi” açıklamasını yaptı.

Bugünkü CHP MYK

Bugünkü MYK’nin olağanüstü kurultay çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna da “En doğrusu o olur. Çok şık olur. Hiç kırmadan dökmeden toparlarız. Hiçbir sıkıntı olmaz ama öbür türlüsünü örgüt yapacaktır. Çok kısa sürede toplanır. Toplanır, sıkıntı yok onda” ifadelerini kullandı. Erzurum ziyaretinde Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan İnce’nin mesajları şöyle:

Muharrem İnce'nin, Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu'nun sorularına yanıtı şöyle:

"Derdim pazarlık değil"

(Kurultay çağrısı)

Sayın Genel Başkan’a basın yoluyla cevap vermem, bunu doğru bulmam. Derdim bir polemik değil, koltuk değil, derdim Türkiye. Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkan’a bir teklif yaptım. Bu yaptığım teklifi, örgütün kamuoyunun bilmemesi doğru olmaz. O zaman kapalı kapılar ardında bir pazarlık olurdu. Benim derdim bir pazarlık değil. Ben Türkiye’nin bir gerçeğini önce Sayın Genel Başkan’a aktardım. Sonra bu teklifi kamuoyu ile paylaştım. Örgütümüzün, yurttaşlarımızın bunu bilmeye hakkı var. Yani 4,5 milyon insan CHP’ye oy vermemiş ama cumhurbaşkanı adayına oy vermiş. Bu insanların bunu bilmeye hakkı var.

"Yoksa yereli de kaybederiz"

Yaptığım teklifin Türkiye’ye bir umut olacağını, yoksa yerel seçimlerde kaybedeceğimizi söyledim. Bir yarış, rekabet içinde olmak istemediğimi söyledim. Kendisinin onursal genel başkan olacağını, benim de kurultayda genel başkan olarak hemen çalışmalara başlamamız gerektiğini... Bu görüşümün arkasındayım. Burada yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir nezaketsizlik asla yapmam. Ama nezaketten öte gelecek kaygısı var. Ben ülkemin geleceğinden kaygı duyuyorum. Gençlerin geleceğinden kaygı duyuyorum.

"Toplarsa şık olur"

Yeni bir iddia, yeni bir yüz, yeni bir söylem. Bunu yapabiliriz. Benkurultay istemeyeceğimi söyledim. Genel Başkan’ın kurultayı toplama yetkisi var. Bunu yaparsa çok şık olur, doğrusu olur. Ama parti yönetimi diyorsa ki “denenmiş bir şeyi yeniden deneyelim”, ben bunda yokum. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç alamazsınız. Farklı sonuç almak istiyorsanız farklı şeyler deneyeceksiniz. Bir değişim rüzgârı varsa, değişim rüzgarının önüne duvar örülmez, değirmen kurulur. Değirmen kuralım ki faydalı bir şey yapalım. Bazıları değişim rüzgârının önüne duvar koymak isteyebilir, ben duvar değil değirmen kurmak istiyorum.

"30 civarında ilden açıklama var"

(Örgütlerden imza toplama girişimine ilişkin)

Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi. Ben yine abi kardeş ilişkisi içinde yürütmek istiyorum. Sayın Genel Başkan’ı asla incitmek istemiyorum. Genel Başkan’ı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum. Geleceğimizi geri almak istiyorum geleceğimiz gitti. Artık nezaket, sevgi bunlar tamam da bir de gelecek var. Türkiye’nin geleceğini İnce’nin ya da Kılıçdaroğlu’nun geleceğinden daha önemli görüyorum.

"Yeni parti yok"

(DSP’nin başına geçeceği iddiası)

Asla öyle bir planım yok.

AKP CHP’yi karıştırmak mı istiyor?

AKP CHP’yi niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin bu yönetiminden memnun değil mi sizce. Her girdiği seçimi AKP, kazanmış. AKP, memnun bu işten niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin içini, CHP’ye yenildiği zaman karıştırmak ister. AK Parti CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin.

Kurultay ne zaman toplanır?

En kısa sürede. Çok kısa sürede toplanır. Toplanır, sıkıntı yok onda.