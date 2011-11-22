-İnce: Dokunulmazlığa ihtiyacım yok BOLU (A.A) - 21.11.2011 - CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, ''Hükümeti eleştirdiğim için hakkımda fezleke düzenlendi. Benim dokunulmazlığa ihtiyacım yok. İhaleyle uğraşmıyorum, yolsuzluk yapmıyorum. Bana dokunulmazlık ne lazım ki. Meydanlarda konuşmaya devam edeceğiz. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz'' dedi. CHP Bolu İl Başkanlığını ziyaret eden İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin faşizme doğru gittiğini savunan İnce, ''Artık AKP Türkiye'si oluyor. Türkiye parti devletine döndü. Yarın Odatv duruşması var. O iddianamede benim de adım var. Daha önce bir harita yayınlamıştım. Özelleştirme ile ilgili Türkiye'nin satılan değerlerini yayınlamıştım. O harita hükümeti yıpratmaya yönelikmiş. Savcı beni iddianameye koydu. Ben o savcıya sizin aracılığınızla sesleniyorum; yanlış yazma doğru yaz'' diye konuştu. ''Ben hükümeti yıpratmak istemiyorum. Hükümeti yıkmak istiyorum'' diyen İnce, ''O fezlekeyi meclisin kürsüsünde yırtıp atacağım. Benim dokunulmazlığımın kaldırılması için Başbakanlık fezleke verdi. Hükümeti eleştirdiğim için hakkımda fezleke düzenlendi. Benim dokunulmazlığa ihtiyacım yok. İhaleyle uğraşmıyorum, yolsuzluk yapmıyorum. Bana dokunulmazlık ne lazım ki. Meydanlarda konuşmaya devam edeceğiz. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Recep Tayip Erdoğan'ın savcıları bunlar, böyle mahkeme, hukuk, savcılık, adalet olur mu? Muhalefet, iktidar milletvekilini eleştirmeyecek mi? Bu benim görevim. Bu iki fezlekeyi o kürsüden nasıl yırtıp attığımı göreceksiniz. Şimdiden Bolu basının haberi olmuş oldu'' ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin ''Genel başkan olmayı düşünüyor musunuz? sorusunu İnce, şöyle yanıtladı: ''Taraf gazetesini ciddiye almıyorum. İkinci olarak ben Cumhuriyet Halk Partisine Başkan olacağım denildiğinde başkan olunmaz. O bir sosyal olaydır. Burası Atatürk'ün koltuğudur. Orası ile ilgili her türlü yorumlar yapılabilir. Bu yorumlar kimin yaptığı ve ne amaçla yaptığı önemlidir. Onun için o gazetede yazılanları ciddiye almıyorum.'' İnce, ''Gönlünüzde genel başkanlık var mı?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Her yoğurdun bir yiğit yiyişi vardır. Ben o yoğurda kendimi yedirtmem. Ben 9 günlük milletvekili değilim. 9 yıllık milletvekiliyim. Ben partinin Grup Başkanvekiliyim. Ben siyaseti hiç ihanet odaklı yapmadım. Ben genel başkanvekiliyim şu anda. Hayatımda hiç kimseye ihanet etmedim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na da etmem. Onun vekili olduğum sürece böyle bir soruya cevap vermem. Vekillik kalkar ortadan o zaman konuşursun. Birinin vekili olan kişi benim gönlümden böyle bir şey geçiyor diyebilir mi? Dememesi gerekir, siyaseten doğru olmaz. O vekillik kalkarsa ortadan bir gün o zaman konuşuruz.'' AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adının değiştirilmesini istediğinin hatırlatılması üzerine İnce, ''Asıl dertleri Sabiha Gökçen Havalimanı değil. Onların asıl derdi Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı. Onun değiştirmek istediği o. O cahil kafa Atatürk'ü yakında savaş suçlusu ilan eder. Zannediyor musunuz ki sürekli İsmet İnönü'ye hakaret ediyorlar. Dertlerinin İsmet İnönü olduğunu mu düşünüyorsunuz. Asıl dertleri Atatürk. Şimdilik Atatürk'e sataşmıyorlar. Sabiha Gökçen ile başladıysa Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'na gelecektir. Türk milleti buna hazır olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi buna hazırlıklı merak etmeyin.''