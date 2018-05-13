İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (2)

SOMA\'DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç\'tan sonra Soma\'ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4\'üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eti Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı korteje katıldı. Beş Yol Meydanı\'ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, mitingin yapılacağı alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü.

\'O TEKME ATANDAN HESAP SORMAZSAM NAMERDİM\'

Mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, \"Bugün Türkiye\'nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs\'tan beri Türkiye\'yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim\" dedi.

\'BÜTÜN ANNELERİN GÖZYAŞINI DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Anneler Günü\'nde bugün çok hoşuma giden söz oldu. \'Bir evde anne varsa, önce bayat ekmek yenir tasarruf için. Bir evde anne yoksa, taze ekmek bile bayat gelir insana\'. Bütün annelerin gözyaşını dindirmek için acılarına ortak olmak için var gücümüzle çalışacağız. 3 yıldır davalar sürüyor. Hala sonuçlanmamış, hala tazminatlar ödenmemiş yazıktır, günahtır. Her şeye para buluyorsunuz da Soma\'ya mı bulamıyorsunuz? Size söz. Bu ülkede barışık olacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Meydanlarda görüyorum, bu iş tamam aslında\" şeklinde konuştu.

Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR / SOMA (DHA)

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