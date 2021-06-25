İnce'den Katarlı gençlere sınavsız eğitim hakkına tepki: Rezilsiniz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız eğitimi hakkı verilmesine tepki gösterdi. İnce, "Milyonlarca gencimiz, yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz? Rezilsiniz" dedi.

Türkiye ile Katar arasında imzalan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile birlikte Katarlı gençler, ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek.

Eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmeyen protokole Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

TIKLAYIN | Resmi Gazete'de yayımlandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek

İnce, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Katarlı gençlere sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi hakkı veren, hastane kurma ve işletme hakkı tanıyan anlaşmayı tanımıyoruz.

Milyonlarca gencimiz, yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz? Rezilsiniz!"