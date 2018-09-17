İnce: CHP'nin İş Bankası'ndaki yönetim hakkına el konulmasına karşı çıkacağım

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin İş Bankası’ndaki yönetim hakkına el konulmasına karşı çıkacağını söyledi. İnce, "Ben burada yalnız CHP hisselerine değil, genel mülkiyet hakkına saldırının karşısında durmaya devam edeceğim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini söylemişti. İş Bankası, kurumun siyasete malzeme edilemeyecek kadar önemli olduğunu söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘devir’ işlemini yaptığını ancak bunun daha sonra mahkeme tarafından iptal edildiğini söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra İş Bankası hisselerinde sert düşüş yaşanmıştı.

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Konu hakkında sosyal medya hesabında değerlendirmeler yapan İnce, şunları yazdı:

"Kötü yönetim, her gün yeni uygulamalarla ekonomimizi de tahrip etmeye devam ediyor. Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazları, sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkıdır.

Kötü Yönetim, her gün yeni uygulamalarla ekonomimizi de tahrip etmeye devam ediyor. Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazları, sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkıdır.

CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim hakkına el konulmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesine bir CHP’li olarak sonuna kadar mücadele ederek engel olacağım. Ben burada yalnız CHP hisselerine değil, genel mülkiyet hakkına saldırının karşısında durmaya devam edeceğim.

İşin daha da ilginç tarafı, bütün bu hukuksuzlukların, had bilmezliklerin su an gündeme getirilmesi, gündem değiştirilmesi aracı olarak kullanılmasıdır."

Sarayperestler, simdi de ucakperest olmuş, memleket tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşurken, yüzlerce milyon dolar harcayarak uçak satın alanlar, bunu unutturmak adına ekonomik tetikçilik yaparak, ekonomiyi tahrip etmekten çekinmemektedir."

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