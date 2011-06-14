İnce: CHP’den İrlandalıları temizleyeceğiz

T24 - CHP'li Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine partisinin seçimde başarılı olamadığını söyledi. Bazı CHP’lilerin başka partilerden talimat aldığını savunan İnce “İrlandalıları temizleyeceğiz” dedi.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendi.



Muharrem İnce, seçim çalışmalarında kentte en çok üzerine gidilen kişinin kendisi olduğunu söyledi.



Hiç kimseden korkusu olmadığını ifade eden İnce, ''Seçim kampanyasında en çok eleştirilen, üzerine oynanan, tankıyla, topuyla üzerine saldırılan benim. Ben bunların hiçbirine cevap vermedim. Muhatap almadığım için cevap vermedim. Ben çiğ yemedim karnım ağrısın. Hiç kimseden korkum yok, seviyeyi düşürmek istemedim ama seviye ne yazık ki düştü. Kim ne biliyorsa konuşur'' dedi.





‘BU PARTİDE İRLANDALI OLMAYACAK’



İnce, seçim sürecinde merkez ilçe teşkilatının istifasına da değinerek, şöyle devam etti:



''Ben büyük işlerle uğraşıyorum. Küçük siyasi tartışmalara giremeyeceğim ama bu partide İrlandalılar olmayacak. Bu dönemde partiden İrlandalıları temizleyeceğiz. Ağabeylik yapacağım. Bu partide İrlandalı olmayacak. Başka partilerden talimat alan kişi olmayacak. Bunları barındırmayacağım.''





‘BAŞBAKAN’IN STRATEJİSİ YANLIŞTI’



Yalova'da AK Parti'nin kendisini sandıktan çıkartmamak için elinden geleni yaptığını öne süren İnce, ''Bir parti düşünün; kampanyasını anamuhalefet partisinin üzerine kuruyor. Saçmalık buradan başlıyor. Başbakan, eski 4 il başkanını toplayıp, Yalova'daki seçim stratejisini benim üzerine kurarsa örgüt böyle yapar. Bunun üzerinde kampanya yapılırsa bu beni büyütür. Stratejisi yanlıştı'' diye konuştu.





‘YÜZDE 50’Sİ DE AKP’YE OY VERMEDİ’



İnce, bir soru üzerine AK Parti'nin aldığı oyu değerlendirirken şunları söyledi:



''Yalova'da kimseye ben bedava kömür, makarna vermedim. Kimseye iş vaadinde bulunmadım. Sadece insanlara gönlümü, yüreğimi açtım. Her gördüğünüz üç kişiden birisi bana, partime oy verdi. Ben de böyle bakıyorum. (AK Parti'den Yalova Milletvekili seçilen) Temel Coşkun , 'her iki kişiden biri bana oy verdi' diyorsa ben de bunu söylüyorum. Neden olumsuz bakayım. AKP'ye toplumun yüzde 50'si oy verdiyse yüzde 50'si de oy vermedi. O tarafından bakın.''





‘BAŞARI FİLAN YOK’



Muharrem İnce, CHP'nin Türkiye genelinde aldığı sonuçla ilgili soruyu ise ''Ortada başarı filan yoktur. Bunla ilgili açıklamalarımı Ankara'da yapacağım'' diye yanıtladı.



