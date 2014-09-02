İnce, CHP kurultayına günler kala Emine Ülker Tarhan’dan destek istedi

Parti içi muhalefetin desteğini alan CHP Genel Başkan Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem ince bugün Twitter hesabından Emine Ülker Tarhan’dan destek istedi.

CHP 'nin 18. Olağanüstü kurultayı öncesinde il örgütlerini ziyaretini sürdüren Muharrem İnce, adı uzun süre 'muhtemel aday ' olarak geçen Emine Ülker Tarhan'a da çağrıda bulundu.

Twitter hesabından Emine Ülker Tarhan'dan destek isteyen İnce, "Partimizin ve kadınlarımızın güçlü temsilcisi @EUTarhan ın yanımda olması halkımızın ve örgütümüzün beklentisidir. Bize güç katacaktır" diye yazdı.