İnce cephesinden olağanüstü kurultay için delegelere imza çağrısı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, kurultay delegelerini, "değişim ve umut kurultayı" olarak adlandırdıkları, seçimli olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza vermeye çağırdı.

Gaye Usluer, "çağrı heyetinin sözcüsü" sıfatıyla "değişim ve umut kurultayı" için ortak basın açıklamasını okudu. Sokrates'in, "Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır" sözüne işaret eden Usluer, kendilerinin de önce özeleştiri yapmaları gerektiğini kaydetti.

"Bizler, siyasetin içindeki figürler olarak etkili bir muhalefet yapabilmiş olsaydık bugün sizlere bu açıklamayı yapmak zorunda olmayacaktık" diyen Usluer, göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı cumhuriyeti layıkıyla savunamadıklarını, milyonların katıldığı cumhuriyet mitinglerini, Gezi eylemlerini, referandum kampanyasını ve adalet yürüyüşünü iktidar yürüyüşüne dönüştüremediklerini söyledi.

Usluer, "24 Haziran baskın seçiminde" yakaladıkları önemli hamlelerini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 31'lere taşısalar da iktidar olmakla taçlandıramadıklarını ifade etti.

"Hayal kırıklığı yaşadık"

Süreç iyi yönetilemediği için derin hayal kırıklıkları yaşadıklarını ve yaşattıklarını belirten Usluer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son 30-40 yıldır kök salmış örgütlü kötülüğe karşı, cumhuriyetin kurucusu, 95 yıllık bir partinin üyeleri olarak susmamız, var olan bu durumu kabul etmemiz düşünülemez. Şimdi durduğumuz yerden kalkıp hızlı adımlarla yürüme zamanıdır. Kaybedecek vaktimiz de sabrımız da yok. Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak, önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi, başta büyükşehirlerde olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bu nedenle tam da şimdi değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve öncelikle kendi içimizde bu değişimi başlatmalıyız. Çünkü tam 9 seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak, farklı sonuç alınamayacağını gördük. 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda."

"Siyaset yapma biçimimizi değiştirmeliyiz"

Usluer, ülkede rejimin değiştiğini, kendilerinin ise hiçbir şey olmamış gibi aynı siyaset anlayışıyla devam edemeyeceklerini vurguladı.

Meselenin, kimin yöneteceği değil nasıl yöneteceği olduğunu aktaran Usluer, CHP'nin, iktidar olmak bir yana kazanımlarını koruyamayan bir durumda olduğunu söyledi.

Usluer, "İktidar deyince parti içi iktidarı anlayan zihniyetten bir an önce kurtulmamızın yolu bakış açımızı da siyaset yapma biçimimizi de değiştirmekten geçer" ifadelerini kullandı.

Usluer, ürkek ve savunma odaklı bir çizgiyle, merkeze ve sağa yaslanarak büyüme hayallerini terk etmek zorunda olduklarını söyledi.

Gaye Usluer, uzun zamandır koalisyon dahil iktidar olamayan CHP'nin asıl sorununun kimin genel başkan olacağı değil, hangi kadrolarla ve hangi yönetim anlayışıyla partiyi iktidara taşıyacağı olduğunu kaydetti.

"Partimizde, sokakta tek adam tarafından yönetilmeye karşıyız"

Usluer, olağanüstü koşullarda olağan yöntemlerle artık siyaset yapılamayacağını dile getirerek, bu koşullarda CHP'nin kişisel kinler, kavgalar üzerinden, dengeler arasında yaratılan yarılmalardan değil ideolojik ve politik duruştan beslenmesi gerektiğini anlattı.

Usluer, şunları kaydetti:

"Partimize gönül veren, emek veren, en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm üye ve yöneticilerimizin enerjisini iktidar olmaya verdiğini düşünün. İşte, o zaman iktidar olmak an meselesi olacaktır. Bütün yetkileri eline alan tek adam rejimine karşıyız ama hayatımızın her alanında karşıyız. Partimizde, sokakta, evimizde, her yerde tek adam olma ve tek adam tarafından yönetilmeye karşıyız.

PM'yi etkisiz hale getiren, MYK'yi sıradanlaştıran, üyenin yönetim sürecine katılımını engelleyen, hatta mahalle delegeliğinden başlayarak üyelerimizi kendi aralarında kamplaştıran mevcut tüzük değişmelidir. Tüzüğün değişmesi partimizi büyütür, aynı zamanda iradeyi güçlendirir. Biz değişime tüzükle başlamalıyız. Bu gücü harekete geçirmek için 'Bu düzen değişmeli' diyen, sistemi temelden sorgulayan anlayışı önce partimizde sonra da ülkemizde yönetime taşımak zorundayız. Bu hayati sorumluluğu hep birlikte üstlenip, elimizi taşın altına koymalıyız. Bunun için inanmalıyız, ısrar etmeliyiz. Partimizi de Türkiye'yi de eşitlik, özgürlük, demokrasi temelinde yeniden inşa etmek için yeterli birikimimiz ve gücümüz var. Bu enerjiyi ortaya çıkarabilmek için seçimli olağanüstü kurultayın yapılması gerekli ve zorunludur. Bizler CHP'liler, CHP'nin iktidarı için çalışanlar ve kurultay delegeleri olarak 'Artık yeter' diyoruz. Partimizin ve ülkemizin huzuru için partimizi seçimli olağanüstü kurultaya, değişim ve umut kurultayına çağırıyoruz. Gelin, aydınlık günleri hep birlikte kuralım. Bu bilinç ve inançla tüm kurultay delegelerimizi, seçimli olağanüstü kurultay için, değişim ve umut kurultayı için noter huzurunda imza vermeye davet ediyoruz."