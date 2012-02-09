-İnce: Cemil Çiçek istifa etmeli TBMM (A.A) - 09.02.2012 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Meclis kürsüsünün muhalefete kısılmasını engellemek için kürsüde bulunma eylemi yaptık, fiziki saldırıda bulunmadık'' dedi. İnce, beraberinde CHP milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Mecliste, geçmişte İçtüzük tartışmalarında bir milletvekilinin yaşamını yitirdiğini anımsatan İnce, bugün, bir milletvekili yaşamını yitirmediyse bunun tesadüf olduğunu söyledi. İnce, ''Ne yazık ki eşkıya gece yarısı Meclise gelmiştir. Türkiye'nin özeti budur. Türkiye'de faşist bir iktidar, eşkıya Meclis anlayışı hüküm sürmektedir. Çoğunluk diktası, sayısal üstünlüğüne güvenen, kaba kuvvetten medet uman, kaba kuvvetle dövme teknikleri geliştiren, setler oluşturan, yolları kesen, güçlü kuvvetli gençlere arkada barikat kurduran, orman kanunu işletmek isteyen, ilkesiz, kavgacı, uzlaşmaz, faşist AKP'nin, son görüntüleriydi bunlar'' diye konuştu. Bunlardan korkmadıklarını, direnişin partisi olduklarını ifade eden İnce, arkadaşlarının, hemen hemen hepsinin işkencelerden geçtiğini söyledi. İnce, kaba kuvvetle karşılık vermemelerinin, bilmediklerinden, hazırlıksız olduklarından değil, kendilerine yakıştıramadıklarından olduğunu kaydetti. -Çiçek'i istifaya çağırdı- İnce, bu gecenin asıl ilgi çeken yönünün, Meclis Başkanı Cemil Çiçek olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Meclis Başkanı, TBMM'nin Başkanı değildir. Atatürk'ün koltuğuna layık değildir, Erdoğan'ın emir eridir. Başbakan, grup toplantısında 'o İçtüzük çıkacak' dedi. Meclis Başkanı da 'Başüstüne Başbakanım' dedi. Protokolde iki numara değildir, tarafsız değildir, ancak AKP'ye grup başkanvekili olabilir. Cemil Çiçek, istifa etmeli, Meclisin onurunu kurtarmalıdır. Meclisin onuru ayaklar altına alınmıştır, yasamanın başındaki bir kişi, böyle davranamaz, bu kadar taraflı, emir eri pozisyonuna giremez, onbaşı bile değil. Onbaşı bile olamamıştır, emir eridir o.'' -''İşgal amaçlı değil''- İnce, AK Parti'nin amacının, Meclisi verimli çalıştırmak, birikmiş tasarı, teklifleri geçirmek değil, muhalefetin sesini kısmak, faşizm olduğunu ileri sürdü. ''CHP'liler, Meclis kürsününü işgal etti'' şeklinde yazılan haberlerin düzeltilmesini isteyen İnce, Meclis kürsününü işgalden koruduklarını iddia etti. İnce, şöyle devam etti: ''Meclis kürsüsünü eşkıyaya karşı koruyoruz, muhalefetin sesini kısmak isteyenlere, bizi konuşturmak istemeyenlere karşı, milletin kürsününü, millet iradesini savunmak için oradayız. İşgal amaçlı orada değiliz. Biz, 1920, 1922'de işgal kuvvetlerine karşı savaştık, bugün de milletin kürsüsünde muhalefetin sesini kısmak isteyen, işgalcilerle mücadele ediyoruz. Bugün, AKP kaba kuvvetten medet umar hale gelmiştir. Bugün AKP'nin tavrı, 'sayısal olarak onlardan fazlayız, onları döveriz, sindiririz, Meclisten atarız, o yasaları da çıkarırız' mantığındalar. Biz işkencecilerden korkmadık, sizden hiç korkmayız. Siz bizden sayısal olarak üstün değil, geometrik olarak üstünsünüz, sadece bizden fazla hacim kaplıyorsunuz, nitelik olarak üstün değiller. Bugün bütün arkadaşlarla birlikte direnmeye devam edeceğiz. Bunlara pabuç bırakacak, kaba kuvvetten korkacak halimiz yoktur. Hiç kimseye fiziki müdahalede bulunmadık, protesto hakkımızı kullandık. Meclis kürsüsünün, muhalefete kısılmasını engellemek için Meclis kürsüsünde bir anlamda bulunma eylemi yaptık, fiziki saldırıda bulunmadık. Ama onlar bize fiziki saldırıda bulunarak, zorla yararak, Meclisi gerip, o kürsüyü almak istediler. Bunlara Meclis Başkanı seyirci kaldı. Hukuk, İçtüzük ayaklar altına alındı, saatlerce ara verildi. Bu gecenin asıl tartışılması gereken kişisi Çiçek'tir. Çiçek her şeyini yitirdi, tarafsızlığını yitirdi, Meclisin onurunu yok etti, gölge düşürdü, emir eri pozisyonunda bir santim yukarıya çıkıp, Başbakan'ın onbaşısı bile olamamıştır.''