İnce, Berberoğlu'nu ziyaret etti: Türkeş'in söyledikleriyle arasında ne fark var?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan hapse mahkum edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. İnce, cezaevi çıkışında MİT TIR'larıyla ilgili olarak "Tuğrul Türkeş'in söyledikleriyle Enis Berberoğlu'nun söyledikleri arasındaki fark ne?" diye sordu.

Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamada bulunan İnce'nin açıklaması şöyle:

"Tuğrul Türkeş'in söyledikleriyle Enis Berberoğlu'nun söyledikleri arasındaki fark ne? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Erdoğan'ın talimatıyla arkadaşımız tutsaktır. Sayılı günler kaldı, yargı doğru kararı verecektir."

İnce ayrıca Berberoğlu'nun kendisine "1977 seçimlerinde Ecevit'in estirdiği bir rüzgâr vardı, o rüzgarın benzerinin cezaevinin içine kadar girdi" dediğini aktardı.

Ne olmuştu?

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de tutuklanmıştı.

Aynı MİT TIR'ları konusunda MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş de, "Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan gezip ‘onlar Türkmenlere gidiyordu’ diyor. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere git-mi-yor-du. Bilerek söylüyorum" demişti.

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkeş'in bu ifadesi birçok kez gündeme gelmişti ancak hakkında herhangi bir soruşturma açılmamıştı.