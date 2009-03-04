İnce bel hayal değil

İnce belli olmak, bel ve sırt kaslarını güçlendirmek isteyenler, kolayca yapabileceğiniz egzersizler burada! Büyük kalçalarından dert yananlar kadar ince bele sahip olmak isteyen kadınlar da var. Kadınların ince belli olmasını, erkeklerin bel kaslarını güçlendirmesini sağlayan bel ve sırt egzersizleri...



Beli zayıflatan ve kasları güçlendiren egzersizler...



1. adım



Sola yatarak uzanın. Sol dirseğinizi yere dayayarak başınızı tutun. (Baş yukarıda yan yatma pozisyonu) Sağ elinizi gergin bir şekilde uzatın. Nefes alarak, sağ bacağınızı yukarı kaldırın. Dizinizi kırmadan uzatın. Sağ elinizle bileğinizi yakalayın. Nefesinizi verin ve yoruluncaya kadar böyle durun.



2. adım



Aynı pozisyonda sağ elinizi yere doğru yaslayın. Nefes alın. Dizlerinizi kırmadan, sağ elinizden de destek alarak, her iki bacağınızı yukarı doğru yan olarak kaldırmaya çalışın. Nefesinizi verin ve yoruluncaya kadar durun.



3. adım



Sağ elinizden destek almadan bir önceki egzersizi tekrarlayın. Bacaklarınızı yukarı doğru kaldırırken sağ elinizi bacaklarınızdan ve yerden uzak tutun. Yoruluncaya kadar bu şekilde durun.



4. adım



Nefes alın. Destek için sağ elinizi yere dayayıp dizlerinizi havada tutarak çenenize doğru çekin. Nefesinizi verin. Bacaklarınızı yere değdirmeden çenenize doğru hareket ettin. Hareketi durmadan bacaklarınız yoruluncaya ve rahatlayıncaya kadar 5 kez tekrarlayın.



Sırtı güçlendiren egzersizler



Köprü şeklindeki egzersizler, zamanla sırt ve kol kaslarınızı güçlendirir. Zamanla vücudunuzu tekerlek gibi esnek ve yuvarlak hale getirmenizi sağlayan egzersizlerin çıplak ayakla yapılması öneriliyor.



1. adım



Yere uzanın. Kollarınızı göğsünüzde birleştirerek dizleriniz dikilmiş bir şekilde sıRtınız yere dönük şekilde kavis oluşturun. Nefes alın ve belinizi yerden kaldırabildiğiniz kadar kaldırın.



2. adım



Kollarınızı başınızın üzerinde tutarak avucunuzu yere dönük şekilde yaslayın. Tüm vücudunuzu yay gibi sırtınız yere dönük olarak kaldırmaya çalışın. Ayaklarınızı yerden kaldırmayın. Daha sonra yavaş yavaş bırakın.



3. adım



Şimdi bedeninizi yerden daha çok yükseltmeye çalışın. Eğer başınız ileri doğru kayıyorsa ellerinizi başınızın yanından biraz daha uzaklaştırın.



Ayaklarınızı başınıza doğru yaklaştırarak başsız bir köprü şeklinde yükselebilirsiniz.



4. adım



Kollarınız ve bel kemiğiniz zamanla daha güçlü hale geldiğinde daha esnek olacaksınız. Bel kemiğinizi daha güçlendirmek için başınızı yerden kaldırarak sadece kol ve bacaklarınız üzerinde sırtınız yine yere paralel, körü gibi durmaya çalışın. Ayaklarınız ve avuçlarınız yerden kayabilir. Bu pozisyondayken bacak, kol ve bel kemiğinizin gerildiğini hissetmek için bekleyin. Bunu iki kere tekrarlayın.

