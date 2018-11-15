İnce: Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilkeleri doğrultusunda siyaset yaptığını söyledi. Partililerden yerel seçim öncesi kendi aralarında tartışmamalarını isteyen İnce, "Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde partide tartışma çıkarılmaz" dedi.

Muharrem İnce, CHP Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplatısında, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Abdulkadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı'nın toplumu birleştirmesi gerektiğini söyleyen İnce, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin bunca problemleri varken, Türkiye'nin gündemine bakın. Türkiye'nin gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi, kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız, 'Diyanet İşleri Başkanı' derim. Din adamıdır. Büyük bir organizasyonun en başındadır. Barıştan, kardeşlikten, kucaklaşmaktan söz edecek bir numaralı kişinin yaptığına bakın, 9 Kasım günü 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen birisini ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir din adamlığıdır. Bu nasıl bir İslam anlayışıdır. Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin."Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin."

"En fazla cami AKP döneminde yıkıldı"

Eleştirilerini sürdüren İnce, "Türkiye'nin gündeminde hayat pahalılığı olması gerekiyor. Gündemde işsizlik, çocuklarımızın eğitimi olması gerekirken bir bakıyorsun, 'Camiler ahır yapıldı' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, camiler ahır falan yapılmadı. Senin döneminde yıkılan cami, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Geçmişteki günlerdeki olaylara atıfta bulunarak hiçbir yere varamazsınız. Türkiye'nin bu ortamından herkesi kurtaracağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın" diye konuştu.

"Siyaseti hep ilkeyle yaptım"

Kendisinin bir duruşu olduğunu savunan İnce, "Ben Muharrem İnce, siyaseti hep ilkeyle yapmışımdır. Benim için siyasette konjonktüre göre hareket etmek yoktur. Konjonktürden anlamam. Benim ilkelerim vardır. Dokunulmazlıklar konusuna karşı çıktım. Parti yönetimi dedi ki, bizi HDP'yle aynı kefeye koyarlar. Ben de dedim ki 'Koysunlar.' Ben hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır oyu verirdim" dedi.



Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları çağrısında bulunan İnce, "Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde partide tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin" dedi.