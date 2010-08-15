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Politika

İNCE: ASIL DERDİ ATATÜRK'E SATAŞMAK YALOVA (A.A)

15 Ağustos 2010 19:39

-İNCE: ASIL DERDİ ATATÜRK'E SATAŞMAK YALOVA (A.A) - 15.08.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Başbakan dönüyor, dolaşıyor, İsmet Paşa'ya sataşıyor. Asıl derdi Atatürk'e sataşmak'' dedi. Partisinin Çiftlikköy ilçesinde referandumla ilgili düzenlediği etkinliğe katılan İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında son olarak İsmet İnönü'yü hedef aldığını ileri sürdü.  ''İsmet Paşa olmasaydı ülkede çok partili yaşam olur muydu?'' diye soran İnce, ''Başbakan dönüyor, dolaşıyor, İsmet Paşa'ya sataşıyor. Asıl derdi Atatürk'e sataşmak. Asıl derdi Atatürk'e laf söylemek. Fakat direkt Atatürk'e söylerse olmayacak İsmet Paşa üzerinden Atatürk'e gönderme yapıyor. İsmet Paşa olmasaydı sen Başbakan olabilir miydin?'' diye konuştu. İnce, Mayıs 1973'te çobanlık yaptığını, o dönemde de İsmet İnönü'nün Elmalık köyüne geldiğini belirterek, şunları anlattı: ''O zaman İsmet İnönü'nün yanında bir kız çocuğu vardı. Bizim köylerin çocukları gibi giyinmemişti, daha güzeldi onun ayakkabıları. Aradan 29-30 yıl geçti, o çoban çocuk milletvekilli oldu. İsmet Paşa'nın yanında duran küçük kız çocuğu da milletvekili oldu. O kız çocuğu kimdi biliyor musunuz? İsmet Paşa'nın torunuydu, Ayşe Gülsüm Bilgehan'dı. İşte ben Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı bu yüzden çok seviyorum. Cumhurbaşkanının torununa da, çobanın çocuğuna da aynı şansı sağladı. Demokrasi sayesinde milletvekili oldum ben. Çok partili yaşam sayesinde milletvekili oldum ben.''

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