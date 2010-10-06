-İNCE: ARAŞTIRMAYI ENGELLEMEYİN TBMM (A.A) - 06.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in, uçağının düşmesi sonucu şehit olması ile ilgili iddiaların araştırılması için Mecliste komisyon kurulmasını ''engellememelerini'' istedi. İnce, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'in ölümü ile ilgili tartışmaları anımsatarak, Erdoğan ve Şahin'in de konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği yönünde açıklamalar yaptığına işaret etti. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 CHP'li milletvekilinin, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini belirten İnce, şunları kaydetti: ''Siyasetçiler, devlet adamları söyledikleri sözün arkasında durmalıdır. Başbakan ve Meclis Başkanı, Eşref Bitlis olayıyla ilgili olarak söyledikleri sözlerin arkasında durmalıdır ve CHP'nin önerdiği araştırma komisyonunu kurarak olayın üzerine ciddiyetle gidildiğini topluma göstermelidir. CHP, ilk fırsatta bu araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi için girişimde bulunacaktır. Başbakan ve Meclis Başkanının bu sözleri şov amaçlı söyleyip söylemedikleri de o zaman ortaya çıkacaktır. Sayın Başbakan ve Sayın Meclis Başkanına çağrımız nettir: Şov yapmayı bırakın, söylediğiniz sözlerin arkasında durun ve bu konunun meclis araştırma komisyonu tarafından araştırılmasını engellemeyin.''