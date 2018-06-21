CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, “Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.



İstanbul programının ardından uçakla Çorlu Havalimanı'na gelen İnce, seçim otobüsünde DHA'ya açıklamalarda bulunarak, “Ben toplumun benimle rahatladığını düşünüyorum. Meydanlarda sadece CHP'nin değil, başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimin de beni desteklediklerini görüyorum, bana bunu söylüyorlar. Anket firmaları bu seçimin kaybeden olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" diye konuştu.

"Aranan kan bulunmuştur"

Rakibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müziklerini ve kampanyasını beğenmediğini belirten İnce, şöyle devam etti:

"Benimkinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız bunu canı gönülden yaptılar. Belki ondan olsa gerek. Çok isteyerek yaptılar. Bizim müziğimizin, reklam filmlerimizin daha izlenir olduğunu görüyorum. Artık televizyonlarda da Erdoğan ile benim izlenme oranlarım çok farklı, 4 kat fazla reytingimiz. Onun artık söyleyecek bir şeyi kalmadı. Ne söyleyecek 16 yıl sonra 'şunu yapacağım', 'neden yapmadın' diye adama sorarlar. Oysa benim de söylediğim gibi; Türkiye'ye bir yorgun adam değil, bir taze kan lazım. O aranan kan da bulunmuştur."