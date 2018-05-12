İnce "Akşener'e yardımcı olurum" sözüne açıklık getirdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'e destek vereceğini yineledi. İnce, "İkinci tura kalmazsam yardımcı olurum ama ben de diğer adaylardan aynı desteği beklerim" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Antalya'da basın toplantısı düzenledi. İnce yarışın eşit koşullarda olması gerektiğini söyledi. "İkinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'in yardımcısı olurum" sözlerine de açıklık getiren CHP'li Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları kaydetti:



"Bir soru üzerine ikinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız diye, ben yardımcısı olurum dedim. Tekrar ediyorum aynı şeyi diğer adaylardan da isterim, benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olması beni mutlu eder bu karşılıklı, birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır.

Ben rakiplerin bir kolunu bağlayarak güreşmek istemem kim olursa olsun adil yarışmak isterim, Sayın Karamolaoğlu, Akşener, Demirtaş ve Sayın Erdoğan'ın da benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim adayın biri hapiste diğerleri propoganda yapıyor bu doğru değil bunu doğru bulmuyorum, bu bir süre sonra vicdanları kanatır. Demirtaş Kürt diye bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz böyle bir şey olmaz."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Denizli'de miting düzenleyerek halka seslenecek.

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