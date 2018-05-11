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Demirtaş'ın serbest bırakılması için imza kampanyası

"Asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır"

11 Mayıs 2018 15:34

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapılan imza metninde, "Asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır" denildi.

Cezaevinde tutuklu olarak bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, seçim nedeniyle serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Change.org sitesinde, “Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim İçin Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın” başlığı ile açılan imza kampanyasının metninde, Demirtaş hakkında mahkumiyet kararı bulunmadığı belirtildi.

Metinde, “Selahattin Demirtaş’ın bir vekil ve parti başkanı olarak tutuklanması parlamentarizmin en temel ilkelerinden birinin, dokunulmazlık ilkesinin çiğnenmesidir. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olduğu durumda bu sadece Selahattin Demirtaş’ın hakları ve hukukunun değil, yurttaşlar ve seçmenlerin de eşit ve özgür koşullarda birbiriyle yarışan görüş ve kişiler arasından seçim yapma hakkının bir gasbı anlamına gelmektedir” denildi.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na çağrı yapılan imza metninde, “Yurttaşlık haklarımızın bir gasbı olan bu hukuksuz, adaletsiz ve demokrasinin en temel ilkelerine bile aykırı olan bu duruma son vermek ve asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır” ifadesine yer verildi. 

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