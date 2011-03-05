-İNCE: AKP'YE KARŞI ÇIKAN ERGENEKONCU OLDU GEMLİK (A.A) - 05.03.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Önlerine gelen herkes, kim AKP'ye karşı çıkıyorsa, Ergenekoncu oldu. Birbirlerine selam vermeyen insanlar, aynı örgütün üyesi gibi muamele görüyor'' dedi. Bursa'nın Gemlik İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Balıkçı Barınağı'nın temel atma törenine katılan İnce, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, ülkede artık bir korku toplumunun oluşturulduğunu ileri sürerek, ''Bu ülkede hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın can ve mal güvenliği yoktur. Yani yaşananlar gerçekten korkunç. Bunlar çıldırmış olmalı. Başka bir izahı yok bunun. Generaller içeride, gazeteciler içeride, AKP'ye muhalif herkes içeride. 70 milyonu, herkesi mi engelleyeceksiniz?'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın kendisini bu sürecin dışında tutarak işin içinden sıyrılamayacağını savunan İnce, bu sürecin iktidar tarafından yönlendirildiğini iddia etti. AK Parti'ye muhalif olan herkese baskı kurulduğunu öne süren İnce, şöyle devam etti: ''Bizim dokunulmazlığımız olmasa aynı akıbet bizi de bekleyecek. Yani biz de bu işin içinde olacağız. Bizim de başımıza bunlar gelecek. Ortaçağ'ı yaşar gibiyiz. Anlaşılır gibi değil. Önlerine gelen herkes, kim AKP'ye karşı çıkıyorsa, Ergenekoncu oldu. Birbirlerine selam vermeyen insanlar aynı örgütün üyesi gibi muamele görüyor. 2011 yılının Türkiye'si bu görüntüleri hak etmiyor.'' CEMAL KIRGIZ Gemlik Belediyesi tarafından U.Ü. Gemlik Yerleşkesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu önünde yaptırılacak olan Balıkçı Barınağı’nın temel atma töreni coşkulu geçti. CHP Grup başkan vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli’nin yanı sıra Bursa Milletvekilleri Onur Öymen, Kemal Demirel ve Abdullah Özer ile birlikte Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan ve çok sayıda davetlinin katıldığı törene, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in, ilçenin değişik yerlerine yazdırarak astırdığı “Biz Gemlik’iz Engellere Rağmen Yaparız” pankartlarının içeriğinin açıklaması damgasını vurdu. 16 bin metrekarelik alan üzerinde 3 500 metrekarelik yeşil alanı dâhil, içinde idari bina, 7 adet balık satış noktası, 1 restoran, tarım müdürlüğü kontrol merkezi ve balık ekmek satış yerleri olacak olan balıkçı barınağı tesislerinin 2012 Mart ayı sonunda hizmete gireceği açıklandı. Bu arada proje kapsamında mevcut iskele de büyütülerek, üzeri kapalı hale getirilecek. Bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlerin açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik’in Türkiye’nin 33 balık çıkış noktasından biri olduğunu hatırlatarak, Gemlik’e yakışmamasına rağmen eski balıkçı barınağının Görükle’ye taşınmasından önce Gemliklilerin taze ve canlı balık yediğini savundu. Seçim beyannamesinde Gemlik’e balıkçı barınağı yapacakları sözünü verdiklerini belirten ve bu sözü yerine getirdiklerini anlatan Fatih Mehmet Güler, “Engellere rağmen yaparız!” yazılı pankartların birilerini oldukça rahatsız ettiğini söyledi. Pankartların anlamını Gemlik halkıyla paylaşmak istediğini bildiren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, “Bunları kime ne için yazdın, açıkla? Dediler. Burada açıklıyorum. Yalnızca balıkçı barınağı ile hangi engellerle karşılaştığımızı sizlere söyleyeyim. Önce Kurşunlu Balıkçı Barınağı konusunda yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. Kurşunlu Barınağı beldeler kapatılınca bize geçti. Tarım Müdürlüğü burayı boşalt dedi. Biz de boşalttık. Ancak elektrik ve su faturaları ödenmedi. Burasının işletmesi ile ilgili ihale açıldı. Biz talip olduk. Ama biz talip olunca ihale son anda iptal edildi. Çünkü Büyükşehir Belediyesi de burasını istiyormuş. Güzelyalı’da, Trilye’de de çok amaçlı balıkçı barınakları, marinalar var. Buraları niye ihale edilmiyor? Buralarda yasalar farklı mı işliyor?” diye sordu. 9 Mart Çarşamba günü Kurşunlu Balıkçı Barınağının ihalesi olduğunu kaydeden Güler, bu ihaleye girip, bu barınağı yeniden Gemlik’e kazandıracakları sözünü verdi. Seçim öncesi Gemlik’e balıkçı barınağı kazandıracakları sözünü verdiklerini yineleyen Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, temel atma aşamasına gelene kadar burada da bir sürü engelle karşılaştıklarını öne sürdü. 18 Haziran 2010 tarihinde uygulama projesini yaptıklarını ve 26 Ağustos’ta ihaleye çıkacaklarını duyurduklarını anlatan Güler, “Tam da bu esnada dedikodular başladı. Balıkçı Barınağı projesi ve ihalesinin didik didik edileceği, bir hata mutlaka bulunacağı söylendi. Bu ekibimi bile korkuttu. İçimiz kan ağlaya ağlaya bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Bu kez de bunlar yapamayacak, verdikleri sözleri tutmuyorlar dediler. Hatta Cumhuriyet Başsavcılığından bize yazı geldi. Bu yazıda iptal etme gerekçemiz soruluyordu. İhalesi yapılmayan bir proje için yolsuzluk varmış gibi sorgulanıyorduk. Ancak yılmadık. Bayındırlık Bakanlığı, DLH’dan yapı ruhsatı sözü aldık. Bu kez Savcılıktan yine sorular geldi. Ama biz 14 Aralık 2010’da ihale tarihi verdik. İlk iptal edilen ihaleye 10 firma katılmıştı. Bu kez 7 firma katıldı. Bazı firmalara sorduk, soruşturduk, bize, “Gemlik Belediyesi ile iş yapıp başımızı belaya mı sokacağız?” diye yazı geldi. Netice de en düşük fiyatı veren Mehmet Ali Güzel isimli bir arkadaşımız bu ihaleyi kazandı. Allah kazasız belasız yolunu açık etsin” diye konuştu. Tüm bunlara rağmen soruşturmalardan kurtulamadıklarını ifade eden Fatih Mehmet Güler, “Bana isnat edilen suçlardan birisi de balıkçı barınağı ile ilgiliydi. Proje ihalesi yapmamışım, hazırlanan proje ben Umurbey Belediye Başkanı iken yapılmış, ihaleye fesat karıştırmışım. Böylesi komik suçlamalarla soruşturmalarla karşı karşıya kaldık. Ama biz onlar gibi değiliz. Söz verdiğimizi yapıyoruz. Onlar söz verirler sonra da unuttururlar. Her şeye rağmen sevgi göstermeye, hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz iş üreteceğiz onlar dedikodu üretirler mi bilmem. Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye? Biz hizmetlere, yatırımlara devam edeceğiz” dedi. CHP Grup Başkan Vekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’de, 1 Milyon liralık rüşveti belgelemesine rağmen İçişleri Bakanlığının İstanbul Zeytinburnu Belediyesine dava açtırmadığını anlatarak; buna rağmen Gemlik Belediyesine açılan soruşturmalara değindi. Gemlik’in 33 balık çıkış noktasından biri olduğunu yeni öğrendiğini açıklayan İnce, Türkiye’nin çıkış noktasının da 12 Haziran 2011 seçimleri olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli’de yatırımların Gemlik’e hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Ak Parti Hükümeti politikalarını eleştirdi. Daha sonra yapılan temel atma töreninde ise butonu protokol üyelerinin yanı sıra Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Kabakçı birlikte bastılar.