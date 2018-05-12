İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil (5)

VATANDAŞLAR, YOLUNU KESTİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli\'de, Bozkurt ilçesinden kent merkezine giderken, yolda otobüsünün önü vatandaşlar tarafından kesildi. Kendisine hediye edilen bir kasa kiraz, bir kasa da eriği kabul eden Muharrem İnce, daha sonra kalabalık arasında bulunan Ahmet Ege isimli çocuğu sevdi. Kulaklarına kiraz astığı Ahmet\'e 200 TL harçlık veren İnce, \"Şansına sana en büyük para çıktı\" dedi. İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yol üzerinde akaryakıt istasyonunda mola veren Muharrem İnce, burada da kendisine ilgi gösteren özelikle gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. İnce, gençler arasında kenarda kalan Berfin Uğur\'u da fotoğraf çekimi sırasında yanına alıp, \"Kızlar kenarda olmaz. Benim de oğlum var. Kızım yok, kızlara torpil yapıyorum\" dedi. Muharrem İnce daha sonra yola devam etti.

Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

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